Još uvijek ne znamo zašto se sudac Turudić nalazio s uskočkim osumnjičenikom Zdravkom Mamićem, ali od ovog vikenda znamo i da ne znamo što je to Ivan Turudić tražio od Josipe Rimac, odnosno je li i on njoj čini usluge. Ne znamo mi, ali ne znaju ni neka državna tijela koja bi to htjela znati.

