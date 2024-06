Župan Dekanić dao neopozivu ostavku

Podijeli :

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić skrivio je prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđeno petero ljudi, među kojima i djeca. To mu nije prva prometna nesreća koju je uzrokovao. Dao je neopozivu ostavku, ali nakon što je od njega to zatražio premijer. Iako je jučer, neposredno nakon prometne nesreće, tvrdio da on nije odgovoran za sudar u policija je danas po dovršetku očevida, objavila kako je upravo župan Dekanić krivac za lančani sudar u Vinkovicima.

