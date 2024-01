N1 komentar: Vladin plan povećanja plaća državnim službenicima ima Kvaku 22

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu naše Nataše Božić Šarić.

“Vlada je imala super plan. Smislili su nešto što stane u jednu rečenicu – digli smo plaće svima. Premijer to ponavlja već mjesecima i od 1. siječnja poreznom reformom plaće su nešto porasle svim građanima zbog poreznih olakšica i ukidanja prireza. Drugi korak je bio povećati plaće svima koji rade za državu, to je 240.000 ljudi. Plan ima kvaku 22. To povećanje i plan Vlade vide kao šansu i sindikati da se udovolji njihovim zahtjevima jer su godinama potplaćeni.”

