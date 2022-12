Vidović Plenkoviću: Omogućite nam da glasamo za!

Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Socijaldemokrata i potpredsjednik Sabora Davorko Vidović apelira na premijera Andreja Plenkovića da on pošalje zahtjev predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću o obuci ukrajinskih vojnika i omogući saborskim zastupnicima da glasaju za. Dodaje da bi u tom slučaju cijeli Klub od 18 članova mogao biti za. Odbacuje prozivke Nikole Grmoje da tako pomažu HDZ-u i tvrdi da su to neodgovorni političari, kao što su to i Milanović i Plenković dok za svoju bivšu stranku SDP kaže da joj je najveći problem što je pupčanom vrpcom vezana uz predsjednika Republike.

