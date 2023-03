Korlaet: Sve će škole stradale nakon potresa biti gotove do rujna 2024.

Podijeli :

U Newsroomu je gostovao zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet s kojim smo razgovarali o obnovi. Svjestan je, kaže, da je javnost fokusirana na obnovu privatnih kuća i zgrada i tu su rezultati loši. Naglašava da Grad prvenstveno skrbi o obnovi javnih zgrada koje su u njegovoj ingerenciji. Što se privatnih kuća tiče, osigurali su svojih 20 posto koliko su morali prema zakonu i tu je na raspolaganju 160 milijuna kuna za koje se nada da će se ove godine potrošiti. Uz to su, kaže, na vlastitu inicijativu dali dodatnih 40 milijuna kuna građanima za hitne sanacije, što je do 50.000 kuna po kućanstvu. Gradski mobilni timovi obišli su više od 5000 adresa kako bi im olakšali papirologiju za ministarstvo itd. Nada se da će se ipak s novim zakonom sve skupa oko obnove privatnih zgrada ubrzati. Što se tiče škola, dosad je obnovljeno njih 4 i jedan đački dom. Najavio je da će sve ostale škole biti gotove do rujna 2024. godine. Što se tiče povlačenja novca iz Fonda solidarnosti rekao je da misle potrošiti 200 milijuna eura što smatra "jako dobrim skorom". Cijeli razgovor pogledajte u videu.

