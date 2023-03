Prosvjed samostalnih umjetnika: Hoćemo pravednije mirovine

Podijeli :

Samostalni umjetnici, njih 1400, sami moraju osigurati angažmane i prihode. Jedino što im država uplaćuje, i to nakon strogog procesa selekcije, jesu zdravstveni i mirovinski doprinosi. Godine 2009. su ih zahvatile antirecesijske mjere, no za razliku od svih ostalih, oni su u njima ostali 14 godina. Toliko dugo njihov mirovinski koeficijent bio je 0,8 umjesto dotadašnjih 1,2.

“Zastupnica Raukar upozorila je premijera na to, a on ju je on ispravio i rekao da nismo jedini zaboravljeni, da su tu i neke kategorije umirovljenika,” kaže animator i ilustrator Matija Pisačić, koji sutra s ostalim umjetnicima zbog toga organizira prosvjed. “Nama je sad koeficijent vraćen samo na razinu 2008. Minimum koji tražimo je izjednačenje sa umjetnicima iste stručne spreme koji su zaposleni u institucijama, a to je 1,8. No i to će pomoći samo onima koji sada postaju samostalni umjetnici, mnogima je ovih 14 godina gotovo pola staža i utjecat će jako loše na njihove mirovine.”

