Vešligaj: Uspjeli smo izboriti da Várhelyi ne bude nadležan za seksualno zdravlje

Podijeli :

"Drago mi je da su povećana i sredstva za Ured Europskoga tužitelja, povećan je i broj zaposlenika u tom uredu, to je važno i za Hrvatsku," kaže zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu Marko Vešligaj. "Naša grupacija Socijalista i demokrata uspjela se izboriti i za to da mađarski povjerenik Olivér Várhelyi nije nadležan za seksualno i reproduktivno zdravlje, jer to bi sigurno predstavljalo opasnost za postignuta ženska prava i sve ono što smo radili kao grupa i u prethodnome mandatu," zaključuje Vešligaj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.