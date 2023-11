Ostojić o nedolasku SDSS-a u Vukovar: “Iz aviona se vidi da je to dogovor Plenković – Pupovac”

Podijeli :

Saborski zastupnik iz Kluba Socijaldemokrata Rajko Ostojić u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović komentirao je političke tenzije uoči obljetnice Dana sjećanja u Vukovaru.

“To je do izborne godine, Domovinski pokret to iskorištava. To je nepotrebno politikanstvo”, rekao je.

Komentirajući pak odluku SDSS-a da ipak ne dođu u Vukovar, Ostojić je istaknuo: “Iz aviona se vidi da je to dogovor Plenković – Pupovac, da ipak ne idu. Mislim da treba ići i u tome biti kontinuiran, a ne kako nekome paše. Postoji velika šansa da će biti zvižduka od navijača, oni su se već organizirali i idu u Vukovar. Povod je Grčka, a Plenković to pokušava amortizirati, no sigurno će biti zvižduka.”

Kao tada ministar u Vladi Zorana Milanovića doživio je dvije kolone prije 10 godina i kako je rekao bio je tada najtužniji. No dodaje, HDZ-u se sada kao bumerang vraća ta 2013. godina. Ipak se nada da do dviju kolona neće doći, ali da bi državni vrh mogao od dijela sudionika doživjeti zvižduke.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.