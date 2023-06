Ostojić: Plenković pusti ministre da se znoje, a oni se znoje kao u sauni

Podijeli :

Saborski zastupnik Socijaldemokrata Rajko Ostojić gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao aktualne teme. Istaknuo je da su jasno pokazali da ne podržavaju Vladu kao ni proračun. Govoreći o prosvjedima i štrajkovima u državnoj i javnoj upravi, Ostojić je rekao: "Danas u kolektivnom ugovoru ne možeš dobiti dva centa bez Plenkovića, cilj je postignut. Zato je Bandić dobijao grad - pružao je lažnu sigurnost - Halo, Bing rješava sve, kosi travu za razliku od ove ekipe... I to radi Plenković. Pusti ministre da se znoje, a oni se znoje kao da su u sauni i onda on dođe kao deus ex machina", rekao je.

