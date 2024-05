Penava potvrdio je da DP računa na 20 posto

Podijeli :

Ivan Penava potvrdio je da u tzv. podjeli političkog plijena DP računa na 20 posto - prevedeno iz glasova i mandata u broj ministarstava četiri. U međuvremenu je Andrej Plenković održao sastanke s predstavnicima nacionalnih manjina - zna se da SDSS neće dati potpise za njega kao mandatara, ali ostalih do pet zastupnika manjina to bi mogli. Ne zna se još i koji. Kažu da i dalje ostaju zajedno, a iz HDZ-a poručuju da to ne znači da se odriču Milorada Pupovca.