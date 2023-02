Predsjednik Vrhovnog suda optužuje sustav za zanemarivanje DORH-a

Podijeli :

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić žestoko je prozvao državu za opstrukciju i DORH-a i sudova kroz zanemarivanje uvjeta njihova rada. Misli da se to radi namjerno te od ministra pravosuđa Malenice traži povećanja plaća i za suce i za zapisničare i savjetnike. Ministarstvo pak poručuje da su svjesni kadrovskih, materijalnih i infrastrukturnih problema, ali odbacuje optužbe o najmernom zanemarivanju. To je, kažu, neosnovano i pristrano. Upozorio je ministra prije desetak dana - a sada i sve ostale: predsjednik Vrhovnog suda optužuje sustav za zanemarivanje i DORH-a i sudova. Smatra da je to opstrukcija.