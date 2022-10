Podijeli:







Izvor: N1

Kaos u Velikoj Britaniji! Premijerka Liz Truss trajala je kraće od salate s kojom su se šalili na društvenim mrežama i i nakon samo 45 dana na vlasti dala je ostavku te tako postala britanski premijer s najkraćim mandatom u povijesti. Dosad je rekord držao George Canning koji je 1827. vladao 119 dana, do svoje smrti. Truss će u Downing streetu biti do kraja sljedećeg tjedna do kada bi trebali završiti izbori za novog čelnika konzervativne stranke.

