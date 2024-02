Pretučen osumnjičeni za ubojstvo mladića u Splitu

Podijeli :

Samo nekoliko sati nakon što je pred Županijskim sudom u Splitu održan miran prosvjed u kojem su Splićani tražili pravdu za tragično preminulog Luku Bančića, stigla je vijest da je iz istražnog zatvora na Bilicama u splitski KBC doveden Ante Rušić - 31-godišnjak osumnjičen za njegovo ubojstvo. Navodno je pretučen, no on ne upire prstom ni u koga, već kaže da je pao s kreveta. U to sumnjaju u zatvorskom sustavu, a koja je verzija istinita, još uvijek se istražuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.