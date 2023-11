Podijeli :

Odgoda blokade! To je sažetak sedmog dana prosvjeda slavonskih poljoprivrednika koji su prije isteka ultimatuma u podne prvo rekli da se sastaju s ministricom poljoprivrede koja je još do jutros odbija sastanak. Nakon što je to iz Zagreba demantirano stožer obavještava da se radi o pregovaraču kojeg šalje premijer Plenković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.