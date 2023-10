Sokol oštro prozvao Željka Komšića: Ponaša se kao islamistički fundamentalist!

Podijeli :

Europarlamentarac Tomislav Sokol (HDZ) gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao sukob na Bliskom istoku te napad u Bruxellesu. Siguran sam da izraelska vojska čini sve da zaštiti civile, kaže Sokol. Jedini odgovoran za civilne žrtve je Hamas. Na pitanje ima li to "sve" granicu, a to je poštivanje međunarodnog prava kaže da Izrael to poštuje. Brine ga, kaže podrška islamistima u susjednoj BIH od Željka Komšića za kojeg drži da se ponaša kao islamistički fundamentalist. Upozorava i na pitanje migracija: "Treba se znati tko i zašto boravi u EU, a sve one koji nisu legalno tu, treba deportirati", smatra Sokol.

