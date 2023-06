Podijeli :

Počelo je iseljavanje ljudi koji još od petrinjskog potresa žive u kontejnerima, i to u najvećem kontejnerskom naselju u tom gradu. Prvi je to korak prema ostvarenju obećanja ministra Bačića da do kraja listopada nitko neće živjeti u takvom neprikladnom privremenom smještaju.

