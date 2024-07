Vrijednost tvrtke CrowdStrike pala za 12.5 milijardi dolara

Podijeli :

Potres se odrazio se na kompaniju koja je proizvela antivirusni program čije je ažuriranje uzrokovalo veliki IT kvar. Dionice CrowdStrikea pale su gotovo 15% na burzi Nasdaq u New Yorku. Vrijednost tvrtke pala je za 12.5 milijardi dolara. Građanima najvidljivi problemi pojavili su se u zračnim lukama, no tijekom dana u Europi je promet uglavnom normaliziran.

