U dijelovima Dalmacije uvedene zone ograničavanja zbog svinjske kuge u BiH

Zbog pojave afričke svinjske kuge (ASK) na području BiH blizu granice s Hrvatskom, Ministarstvo poljoprivrede u petak je izvijestilo da je rješenjem odredilo zone ograničavanja na nekim područjima u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u priopćenju je izvijestilo da je danas zaprimilo službenu obavijest nadležnog veterinarskog tijela Bosne i Hercegovine o potvrdi ASK u držanih (domaćih) svinja na području naselja Vinjani (objekt s ukupno 30 svinja držanih na otvorenom) i Broćanac (objekt s ukupno 10 svinja) u općini Posušje. Bolest je u uzgojima na području BIH potvrđena dana 18. srpnja 2024. godine.

Lokacija potvrđene ASK u Bosni i Hercegovini u naselju Vinjani nalazi se 871 metara od granice s Republikom Hrvatskom.

U skladu s odredbama Zakona o zdravlju životinja, pri pojavi bolesti kategorije A (ASK), nadležno tijelo dužno je odrediti zonu zaštite i zonu nadziranja u krugu od tri i deset kilometara od lokacije potvrđenog izbijanja bolesti i na području Republike Hrvatske.

To je razlog zbog kojeg je Ministarstvo poljoprivrede donijelo novo rješenje kojim je odredilo, zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području BiH, zone ograničenja za neka područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Tako je zona zaštite određena za grad Imotski, naselje Gornji Vinjani.

Provodit će se mjere ograničenja

Zona nadziranja određena je za grad Imotski – naselja Donji Vinjani, Glavina Donja, Glavina Gornja, Imotski i Medvidovića Draga; općinu Podbablje – naselja Grubine, Hršćevani i Kamenmost; općinu Proložac – naselja Donji Proložac, Gornji Proložac, Postranje, Ričice i Šumet; te općinu Zmijavci – naselje Zmijavci, izvijestili su iz Ministarstva.

U tim zonama, kako se navodi, primjenjuju se mjere ograničenja određene za zonu zaštite i zonu nadziranja propisane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 8/24, 21/24 i 32/24).

Ministarstvo u priopćenju poziva sve subjekte koji drže svinje na pojačani oprez te obvezu da svaku sumnju na bolest životinje žurno i bez odgađanja prijave svom veterinaru.

Također, poziva sve dionike na dosljednu primjenu svih propisanih biosigurnosnih mjera kako bi se širenje te opasne bolesti na uzgoje domaćih svinja i u populaciju divljih svinja svelo na najmanju moguću mjeru.

ASK se lako prenosi svježim mesom i proizvodima od mesa svinja pa iz Ministarstva apeliraju i na građane da svinjsko meso kupuju na za to registriranim i odobrenim objektima, navodi se uz ostalo u priopćenju, u kojem Ministarstvo detaljnije podsjeća i na važne činjenice o ASK te važnosti odgovornog postupanja ovlaštenih veterinara na području čitave Republike Hrvatske, a naročito u zonama ograničenja.

Inače, afrička svinjska kuga je krajem prošloga tjedna potvrđena na jednom obiteljskom gospodarstvu u Gradištu u blizini Županje, a sredinom ovoga tjedna (u srijedu) Ministarstvo je izvijestilo kako u Hrvatskoj nema novih prijavljenih slučajeva sumnje na ASJ.

