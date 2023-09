Ahmetović: “Ova rečenica govori sve o odnosu Zlate Hrvoj-Šipek i Andreja Plenkovića…”

Podijeli :

N1

SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović u Newsroomu je komentirala političke aktualnosti.

Ostanak na svojoj funkciji u novom mandatu ne planira glavna državna odvjetnica. Drugi put u ovoj godini, u srijedu je stigla u Sabor te predstavila izvješće o radu za prošlu godinu, ali i odgovarala na pitanja zastupnika, najviše o tome zašto nema interesa za ravnatelja USKOK-a. Oporba tvrdi da je to zato što nisu neovisni, ona kaže da političke pritiske nemaju, ali im nedostaje društvene podrške.

“DORH neće biti neovisna institucija dok god…”

“Neće HDZ raditi ništa što bi se moglo preispitivati pa tako neće ni prihvatiti mogućnost da se Zlata Hrvoj Šipek razriješi prije isteka njenog mandata. Međutim, o tome što HDZ misli o njoj govori činjenica da jučer, osim što nije bilo niti jednog koalicijskog partnera iz reda vladajuće većine, da se ni HDZ-ovci nisu previše “ubili” da ju obrane pa su odlučili administrativno “primiti na znanje” njezino izvješće”, kaže Ahmetović.

Zlata Hrvoj Šipek stala pred saborske zastupnike

Dodala je da je Zlata Hrvoj Šipek razotkrivena dva puta kako je javno lagala saborskim zastupnicima te smatra da je jedino što ju drži cijelo vrijeme to što igra po nalogu Andreja Plenkovića.

“Andrej Plenković je i sam komentirao prilikom uhićenja svog ministra Darka Horvata da će se javiti Zlati Hrvoj Šipek da ju pita kakva su to hapšenja u subotu ujutro. Ta rečenica govori sve o odnosu Zlate Hrvoj Šipek i Andreja Plenkovića. Kad Andrej Plenković odluči da će kriminalac u njegovim redovima biti uhićen, on će biti uhićen. Ne treba razmišljati o tome jesu li to neovisne institucije. DORH neće biti neovisna institucija dok god se na čelo DORH-a postavlja čovjek na način da ga predlaže Vlada, a odabire saborska većina”, objasnila je.

Dosadašnji model biranja državnog odvjetnika – neodrživ

Kako birati ljude na ključne pozicije kao što je ona glavne državne odvjetnice? Ahmetović smatra da državni odvjetnik mora biti neovisan od saborske većine: “Ako ništa, trebao bi se birati ili koncenzusom ili da veći udio u odlučivanju ima pravna struka – potpuno izvan saborskih klupa.”

“Nije rješenje biranje na osam godina, ali naravno, ako pravni stručnjaci misle drugačije, poslušala bih argumente. Sigurna sam u to da je ovakav model biranja državnog odvjetnika apsolutno neodrživ ako tu instituciju želimo držati neovisnom”, dodala je.

“Kada gledate izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu DORH-a, vidite da se državni odvjetnici trude raditi svoj posao, međutim kad god se takne u slučajeve gdje je vezana politika i tiče se kriminala i korupcije, tu sve staje. Ne staje zbog državnih odvjetnika koji su nadležni za te predmete, već zbog nadređenih”, kaže.

Benčić: “Izborne jedinice je radio obiteljski kartel HDZ-a”

Izborne jedinice su izglasane. Polemike su oko toga hoće li šef SDP-a biti kandidat u svojoj dosadašnjoj osmoj jedinici ili će odmjeriti snage s izazivačima i Plenkovićem u prvoj…

“Ovo su izbori za saborske zastupnike, a tek onda ako se ostvari većina, imamo pravo predložiti premijera”, kaže.

“Naš će kandidat, ako ostvarimo mogućnost, biti Peđa Grbin. Treba li on ići u osmu ili neku drugu jedinicu, to je irelevantno. Čini mi se logičnim da se ponudi i u osmoj izbornoj jedinici, koja je njega zadužila da ih predstavlja. Međutim, naravno da dio javnosti očekuje da se najjači čovjek u najvećoj oporbenoj stranci suprostavi onim najjačima s druge strane. No, povijest pamti da se nisu svi premijerski kandidati pa ni HDZ-a borili u prvoj izbornoj jedinici. Zašto se to kao ultimatum u javnosti daje Peđi Grbinu? Imamo premijere koji su dobivali i iz desete izborne jedinice”, objasnila je.

