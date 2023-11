Plenković odgovara DP-u: Penava bi a la carte primao ljude u Vukovar, može doći samo tko je njemu po guštu

Danijel Spajić iz Domovinskog Pokreta premijera Plenkovića pitao da je u Hrvatsku u zadnjih deset mjeseci ušlo oko 55 tisuća ilegalnih migranata i da se više ne zna gdje su ti ljudi, da im se gubi svaki trag.

"Jesmo li mi prije dvije godine 3 milijarde kuna u proračunu izdvojili za te ljude", pitao je.

Plenković mu je odgovorio: "Vidim da predsjedništvo DP-a podržava ljude koji su osuđeni na kaznu zatvora i uvjetno. A vi ste to kao politička stranka 2020. pokazali, podržali teroristički napad. To je vaš prvi okvir. Drugi je ovo što radi vaš predsjednik Penava, koji bi a la carte primao ljude u Vukovar na Dan sjećanja. Može doći samo netko tko je po njegovom guštu. To je novi moment u suvremenoj hrvatskoj političkoj povijesti, gdje bi jedna stranka određivala svima u Hrvatskoj tko može doći u Vukovar. To su dva vaša okvira koji su bitni za javnost: A - podržavate teroriste, B - ne biste puštali sve Hrvate da dođu u Vukovar dati počast svim žrtvama."

"Što se tiče nezakonitih migracija, Vlada je usvojila izvješće o stanju nezakonitih migracija. Mi smo učinili maksimalni napor da Hrvatska uđe u šengenski prostor, vi po tome niste napravili ništa", dodao je Plenković.

Odgovorio mu je Stipo Mlinarić Ćipe: "Ako je DORH rekao da nije terorizam, ako je SOA rekla da nije terorizam, gospodine Plenkoviću, nemojte manipulirati. Ako tko koalirai s teroristima, onda ste to vi! Uzeli ste SDSS i ekipu, a idete protiv čovjeka koji je branio Vukovar dok ste vi jeli kroasane."