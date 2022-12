Alač: U Dinamu traje žestoka bitka između Mefista iz Međugorja i bivših mu sluga

Podijeli :

Izvor: N1

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević je u utorak održao sastanak s delegacijom GNK Dinama, a glavne teme razgovora bile su stanje u klubu te optimalni model izgradnje novog stadiona, priopćili su iz gradske službe za informiranje i medije. Od novog velikog uspjeha ponovno se priča o gradnji novog maksimirskog stadiona. Pričaju o tome i gradonačelnik i premijer i HNS i Dinamo. Puno se najavljuje, no što će od toga biti? Najave gradnje novog stadiona u N1 Newsnightu je komentirao novinar Indexa Zvonko Alač.

“Ja prije svega, da u situaciji kakva je u Zagrebu, od katastrofe nakon potresa, razrušene zgrade, katastrofa u prometu, raditi nogometni stadion je čin veleizadje i svakoga tko to predloži, a kamoli napravi neki ozbiljan prijedlog treba poslati na robiju. Jesam sportski novinar, ali prije svega sam ogorčeni domoljub, građanin ove države i ovog grada”, rekao je Alač, dodajući da bi se stadion smio graditi samo pod jednim uvjetom:

“Da ga grade sam Dinamo ili HNS. Novca imaju više nego dovoljno, neka se dogovore. Imaju i super relaciju s Crkvom pa možda neko božje-privatno partnerstvo.”

Gradnju ponovno obećavaju svi – HNS, Dinamo, gradska vlast, državna vlast… Alač podsjeća da se o novom stadionu priča već 10-15 godina.

“Svi znamo da obećanjima hrvatskih političara ne da ne treba, nego se ne smije vjerovati. Mislim da je sve to u dnevnopolitičke svrhe, HDZ jaše na valu nove brončane eufoerije, pokušavo nešto ušićariti, sada m use priključio HDZ u starkama – Možemo!. Slavlje bronce da, ali prioriteti moraju biti poznati. Ne možemo u gradu koji propada graditi stadion. 15-ak godina samo se mijenjaju face, obećanja su ista. Ne vjerujem ništa dok ne vidim, a pošteno se može izgraditi samo onako kao što sam opisao, no do takvog načina neće doći”, komentira Alač.

“Mislim da su sve to populisti. Kad zavšri brončana euforija, kad se pospreme zastavice s auta, klobuci, vraćamo se u razoren Zagreb pun smeća i opasnim za život. Prvo grad treba napraviti pogodnim za život pa onda stadion”, dodaje.

“Dinamo funkcionira poput kabale. Potpuna suprotnost zakonitosti i transparentnosti”

Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da poslovanje Dinama mora biti zakonito i transparentno za partnerski odnos s gradom.

“Poslovanje Dinama nije ni zakonito ni transparentno. Dinamo funkcionira na principu kabale il nekakvog tajnog durštva i poklonstva kultu ličnosti velikog odbjeglog vođe, pravomoćno osuđenog bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića, tako da mislim da je tragikomično govoriti o zakonitom i otvorenom poslovanju. Dinamo je suštinska suprotnost toga”, kaže Alač.

Komentirao je i trenutna događanja u zagrebačkom klubu.

“U tijeku je žestoga borba za vlast između bjegunca iz Međugorja i s druge strane onih koje je on postavio, koji su mu 10 godina mu bili pokorni sluge. Nakon što su se osilili, Dinamo sjajno operativno funckionira pod njihovim vodstvom, su se odmetnuli. Al nije to borba za čišći, pravedni Dinamo, nego samo borba za profit između Mamića i onih koji su mu bili pokorni sluge pa se osilili jer su vidjeli da mogu. Dinamo dobro stoji, prošle godine uprihodovao je 70 milijuna eura. U tom grmu leži zec”, rekao je Alač dodavši: “Vidjeli su prosvjetljenje, a vidjet ćemo što će reći Mefisto iz Međugorja”.

Prave oporbe u klubu, kaže Alač, nema. “To je samoproglašena oporba, Mamić ih je selektirao, obučio, postavio, oni su mu 10-15 godina držali ljestve, kuhali kave, nosili kuverte sucima koje je podmićivao, radili nezakonite crne liste…”

“Jedina istinska oborba su BBB-ovci, istinski navijači Dinama, ali oni su van institucija kluba. Zabranjen im je ulaz”, rekao je Alač.

Rješenje? Sve od nule.

“Ovakav Dinamo treba rasformirati, srušiti stadion, zamoliti sve koji su tamo da se udalje. Dinamu je potreban potpuni reset – kadrovski, idejski, ideološki. Vrijeme je za potpuno nove ljude. Ja sada vidim Mamiće poslije Mamića, umivene Mamiće koji ne proklinju ljude za Božić, ali rade na Mamićevim temeljima, a takvi temelji nisu dobri”, kazao je Alač.