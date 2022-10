Podijeli:







Izvor: N1

Američki proizvođač prehrambenih proizvoda Mars naredio je obustavu oko 300 vrsta proizvoda iz njemačkih trgovina Edeka, Netto, Rewe i Penny. Odluku su donijeli nakon što su trgovački lanci odbili povisiti cijene proizvoda koje im dostavlja Mars.

Naime, rat cijena između proizvođača i supermarketa postaje sve žešći. Nakon što se spor između Coca-Cole i Edeke vodio pred sudom, američki proizvođač Mars obračunava se s najvećim njemačkim lancima supermarketa: nakon Edeke i Netto, ni Rewe se više ne opskrbljuje robom. I ne radi se samo o slasticama. Proizvođač hrane Mars je povukao oko 300 proizvoda poznatih robnih marki.

Kako prenosi “Lebensmittel Zeitung”, američki prehrambeni div Mars obustavio je isporuke Edeki i Reweu. Diskont Netto također pripada Edeka grupi, a diskont Penny Rewe grupi.

Proizvođač je oko tri mjeseca u sukobu s Edekom i Nettom. Neslaganje u poslovanju je toliko ojačalo da Edeka čak vodi spor preko Instagrama i šalje jasnu poruku kupcima: “Ne želimo da osjećate mjesečeve cijene s Marsa? Objava rata proizvođaču ne može biti jasnija.

Proizvođač hrane Mars nije se htio upustiti u “rat preko Instagrama”. “Molimo za razumijevanje da ne komentiramo javno pregovore s našim trgovačkim partnerima. Svjesni smo da takvi pregovori mogu biti izazovni i da mnogi čimbenici dolaze u igru. Veliku važnost pridajemo poslovnom odnosu koji smo izgradili sa svakim pojedinačnim trgovinskim partnerom”, odgovorili su iz Marsa na upit RTL-a.

Kako javlja “Lebensmittel Zeitung”, američka grupa je nametnula prekid isporuke i Reweu. I očito se ne radi samo o nekoliko čokoladica, već o cijelom asortimanu proizvođača pa je praznina na policama sve vidljivija.

Marsovo carstvo uključuje brendove slatkiša kao što su M&M’s, Bounty, Snickers, Twix i naravno Mars. Tu su i Wrigley’s Extra, Airwaves i 5Gum.

Mnogi poznati brendovi stočne hrane također pripadaju prehrambenom divu: na primjer Whiskas, Sheba, Frolic i Pedigree. Benova originalna jela od riže su također Marsova i povučena su. Ukupno, grupa Mars opskrbljuje njemačku trgovinu s više od 300 artikala, piše Fenix.

Šef tvrtke Mars, Carsten Simon rekao je za “Lebensmittel Zeitung” da tvrtki “hitno treba drugo povećanje cijena ove godine” zbog povećanja troškova. Carsten je bio kritičan prema oštrom pristupu njemačkih trgovaca na malo.

Navodno su šefovi Edeka i Rewe potpuno drugačijeg mišljenja.

“Mnogi dolaze i najavljuju poskupljenja od deset posto i kažu da mi to to trebamo prenijeti kupcu. To je potpuno nerealno. Kada čujete da nam dobavljač kaže da želi 30 posto veće cijene u Njemačkoj i pet posto veće za isti artikl u Francuskoj, onda se pitam gdje je logika”, rekao je šef Rewea Lionel Souque.

I Edeka je upozorila svoje dobavljače na pretjerane zahtjeve za cijenama.

“Hrana ne smije postati luksuzna roba”, rekao je šef Edeke Markus Mosa.

