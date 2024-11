Analitičar o datumu izbora: “Imat ćemo devet dana prave lude kampanje. Ali tek u drugom krugu”

Podijeli :

Grgo Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Nakon ponešto oklikjevanja, premijer Andrej Plenković u utorak je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a novinarima rekao da će Saboru iznijeti prijedlog da predsjednički izbori budu održani u nedjelju, 29. prosinca.

Postavlja se pitanje je li datum izbora koji je najavio premijer Plenković dobar za veliki odaziv, odnosno motivaciju birača s obzirom da pada između Božića i Nove godine (oni prošli 2019. održani su uoči Božića, 22. prosinca, nap.a.) i ide li taj termin na ruku nekom od kandidata.

Blagdanski predsjednički izbori: Proslavit ćemo Božić i onda na birališta

Komunikacijski stručnjak i politički komentator Krešimir Macan smatra da su priče o pogodovanju određenog izbornog datuma nekome od kandidata – mitovi.

Tri neradna dana u jeku kampanje

“Nemamo baš neke konkretne dokaze oko toga, iako se očekuje da će u to vrijeme više birača sklonijih HDZ-u biti ovdje. Mislim na one koji žive vani pa za blagdane dođu doma. No to je neka sitna računica koja ne mora biti presudna”, kaže.

Da on vodi kampanju, 29. prosinca kao datum izbora ne bi mu odgovarao.

Kad ćemo na birališta? Analitičar: “Izbori ne bi trebali biti u vrijeme blagdana”

“Smetalo bi mi da u kampanji imam tri neradna dana – Badnjak, Božić i Štefanje – a da u te dane treba organizirati neki skup ili sučeljavanje. Jako je nezgodno i nepraktično nagovoriti ljude da iz blagdanske topline doma idu u kampanju. S druge strane, moguće je da baš zbog toga bude veća gledanost televizijskih sučeljavanja. Televizije će imati preklapanja predizbornog s komercijalnim programom jer je u božićno vrijeme uvijek više reklama, raznih ‘jingle bellsa’. Ukratko, nezgodno je svima i mislim da će zbog svega toga predizborna kampanja biti u drugom planu”, kaže Macan.

“Blagdani umrtve kampanju, a tad prolaze favoriti”

Budući da je vrlo izgledan drugi krug predsjedničkih izbora, koji bi bio održan 12. siječnja iduće godine, Macan smatra da bi tek nakon Nove godine imali “pravu kampanju”.

Zasad imamo 12 predsjedničkih kandidata. Na što su se dosad fokusirali?

“Zbog blagdana će kampanja u prvom krugu biti umrtvljena. Možda je baš to bila računica s ovim datumom jer kad je kampanja umrtvljena prolaze favoriti, odnosno kandidati najjačih stranaka. Zato mislim da će u drugom krugu biti Zoran Milanović i Dragan Primorac. Praktički ćemo od 2. do 12. siječnja imati devet dana lude kampanje. Tada se otvara čistina za puno izravnih sučeljavanja i puno naglaska na kampanju ‘birajte između ove dvojice’. Građani će kandidate vidjeti bez cenzure i u tom smislu to neće biti loše”, ističe.

Drugi krug će, dodaje, biti kampanja za sebe u kojem čitava priča kreće ispočetka i u kojoj datum više nije presudan.

