Plenković: Predsjednički izbori 29. prosinca

Premijer Andrej Plenkovića je nakon održanog Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) dao izjavu za medije.

Osvrnuo se na Dan sjećanja u Vukovaru i pohvalio organizaciju, ponašanje, brojnost… a zatim je komentirao aferu u zdravstvu.

“Dajemo potporu tijelima kaznenog progona da se ovaj veliki slučaj u hrvatskom zdravstvu i na političkoj sceni rasvjetli do kraja pa da odgovorni i odgovaraju. Mi kao većina idemo dalje, to smo dogovorili.”

Rasprava o proračunu slijedi sutra i premijer je to najavio pa istaknuo stabilnost gospodarstva, ekonomije i općenito standarda. Naglasio je i da su bitne informacije o trezorskim zapisima jer je oko 27.000 građana investiralo više od 900 milijuna eura.

“Velik je to broj reinvestiranih sredstava, što pokazuje visoki stupanj povjerenja u javne financije.”

Za građane je bitno što se premijer osvrnuo na predsjedničke izbore i potvrdio da će se u Saboru predstaviti prijedlog da budu u nedjelju 29. prosinca.

Što se tiče odluke glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, ne vidi ništa sporno.

“Odluka DORH-a je očekivana, prema ovome oštećen je proračun RH, nema nikakve štete za EU proračun. Tijela poput EPPO-a i DORH-a trebaju surađivati, to nisu neki stranci. Prema našim informacijama, nije došlo do štete za europski proračun. EPPO i USKOK trebaju surađivati. To su sve Hrvati, to su sve naši istražitelji.”

Ocjenu Zorana Milanovića da ima kontrolu nad ovim slučajem preko Turudića, odbacio je.

“Veliki euroskeptik koji se zalaže za suverenistički pristup sada ima problem da ovaj predmet istražuju domaća tijela kaznenog progona. Kaže da DORH ima manjak ljudi, koliko znam u EPPO-u ih ima samo šest. U DORH-u ih je sasvim dovoljno. Prema tome, loše i na tragu onoga što oporba priča”, kazao je i dodao:

“Zamislimo situaciju da je USKOK imao neka saznanja i nije napravio ništa. Sad kad USKOK procesuira, ni to nije dobro. Kako se to štiti i kako mi to kontroliramo DORH? Ponavljam, nema nikoga tko je nedodirljiv.”

Odbacio je svoju odgovornost u ovom i prethodnim aferama. Kao i rekonstrukciju Vlade, koju predlaže HSLS-ov Dario Hrebak.

“Ovakav scenarij ne bi ni najbolji scenarist napisati. Ovako nešto nitko nije mogao predvidjeti. Mi se borimo protiv korupcije. Nisam vidio Hrebakovu izjavu, to nije rekao na sastanku. A ja sam taj koji odlučuje o tome hoće li biti rekonstrukcija ili neće.”

Istaknuo je da se raduje što oporba traži opoziv “jer će na taj način u fokus postaviti da taj opoziv traže isti oni koji podržavaju kršenje Ustava”.

Status Vilija Beroša u HDZ-u?

“Bit će u mirovanju. Nema nikakvih prava, ni aktivnih ni pasivnih, kao da nije član. Ali, o tome će odlučivati zagrebačka organizacija.”

Nije propustio kritizirati činjenicu da su detalji istrage došli do javnosti.

“Protuzakonito je da ti podaci izlaze u javnost. Ovo je nečuveno. Postoji netko tko je visokoprofilan, bacimo sve u medije, stvorimo atmosferu kao da je netko kriv pa se vi onda mislite u kaznenom postupku.”

