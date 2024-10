Analitičar o Milanovićevom zahtjevu za crvenim tepihom: “Problem je što to nije radio prije, a radi sada u kampanji”

Podijeli :

N1/Igor Bobić/ilustracija

Politički sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, odnosno Vlade, dobio je novi nastavak Milanovićevom odlukom da u četvrtak sazove sastanak vojnog vrha u sjedištu Glavnog stožera Oružanih snaga.

Pritom je Zoran Milanović navodno zatražio da ga, kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga pred Glavnim stožerom dočekaju pripadnici Počasno-zaštitne bojne te da mu bude prostrt crveni tepih. Kvaka je u tome što se Glavni stožer nalazi u istoj zgradi gdje je i Ministarstvo obrane, a ministar Ivan Anušić u isto vrijeme bit će na sjednici Vlade.

Milanović bi tako u četvrtak trebao doći u Glavni stožer (i MORH) pa uz najviši protokol preko crvenog tepiha otići na sastanak s načelnikom Glavnog stožera, zapovjednicima grana i načelnicima uprava Glavnog stožera koji je sazvao. Ministar Anušić Milanovićev je čin nazvao “spletkarenjem”.

“Svoje ovlasti koristi za preizbornu kampanju”

Komunikacijski stručnjak i politički komentator Krešimir Macan kaže da je Milanovićevo pravo kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga, da sazove takav sastanak i zatraži protokolarni doček no da u ovom slučaju to pravo očito koristi u predizborne svrhe.

“On te svoje ovlasti koristi za predizbornu kampanju i dodatno potencira sukob s Vladom ciljajući one točke na kojima ovlasti dijeli s Vladom”, kazao je.

Inzistiranje na Počasno-zaštitnoj bojni i crvenom tepihu Macan također ne vidi spornim ako nije u vezi s predizbornom kampanjom.

“Čudi me što ranije nije inzistirao na takvom protoklu. Problem je što to nije radio prije, a radi sada u vrijeme kampanje. Sada to forsira jer očito postoji sukob njega i ministra Anušića. Milanović cijelu kampanju gradi na sukobu s Vladom i interesima svoje kampanje podređuje intrese države. Njegova kampanja vrlo je jednostavna i glasi “Ja protiv Plenkovića, birajte!”. Dragan Primorac tu je samo ukras”, ističe.

“Anušić pokazuje da može ‘hendlati’ Milanovića”

U ovaj politički sukob, slijedom funkcije koja ga upućuje na komunikaciju s Milanovićem, uvučen je ili je gurnut i ministar obrane.

“Anušić inače ima stranačkih ambicija pa kroz taj sukob pokazuje da može “hendlati” Milanovića. Zanimljivo je da su njih dvojica dobro započeli suradnju. Dogovorili su imenovanje zapovjednika Glavnog stožera i promjene u SOA-i, ali Anušić kaže da je tada bio izigran. Očito ga je Milanović osobno povrijedio”, kaao je Macan.

Anušić je o tome prošloga tjedna govorio na N1.

“Suradnja (…) je završila onog trenutka kad smo mi pružili jedan drugome ruke i dogovorili se za imenovanje Kundida za načelnika glavnog stožera i imenovanje za ravnatelja SOA-e gospodina Markića. Ja kad sam izašao van, prenio sam premijeru da smo se dogovorili. Potpisali smo suglasnost na generala-pukovnika Tihomira Kundida. Dva mjeseca nakon toga je trebao doći na red Danijel Markić kao ravnatelj SOA-e, na što je predsjednik države rekao ‘ja nisam s njim ništa dogovorio’ obmanjujući i lažući. Tada sam i rekao da su završeni naši razgovori”, ispričao je Anušić.

