Anušić: Mene nitko nikada do sada nije ponizio pa nije ni premijer

Ministar obrane Ivan Anušić gostovao je u Pregledu dana kod Igora Bobića gdje je komentirao aktualnu temu o NSATU misiji.

U Hrvatskom saboru je u petak trebalo biti glasanje o odlasku dva hrvatska časnika na NSATU misiju u Wiesbaden, ali glasanje je odgođeno.

“Odgođeno je glasanje jer smatramo i mislimo da postoji još dosta činjenica koje će u ovom trenutku biti rečene i nove činjenice, kako javnosti, tako i saborskim zastupnicima. Radi se o dužnosniku NATO-a koji će doći u Hrvatsku, a koji će i reći, a već je i izjavio one teme i činjenice s kojima se već tjedan dana borimo, a to je da hrvatski pripadnik oružanih snaga RH, tj hrvatski vojnik, neće, ne smije izlaziti van granica NATO saveza, u ovom slučaju granica Njemačke”, poručuje Anušić.

Ministar kaže kako su teze oko glasanja na ovu temu u Saboru okrenute potpuno naopako.

“Ovim potezom neće izgubiti HDZ, ovim potezom gubi Hrvatska. Svo ovo vrijeme sam ja pokušao osvijestiti i saborske zastupnike, i medije, i sve oni koji nas prate da ovo nije borba HDZ-a i SDP-a, ovo je borba u kojem smjeru Hrvatska ide”, kaže Anušić.

Podsjetio je da je ovo drugi put da Hrvatska odbija pomoći Ukrajini.

“Drugi puta dolazimo u situaciji da kao članica NATO-a možemo sudjelovati u jednoj aktivnosti, a to je najniža razina operativnog djelovanja NATO-a”, rekao je i dodao da su dva hrvatska časnika koja bi trebala ići u Wiesbaden zaštićena s tri dokumenta da ne mogu otići od tamo.

Anušić naglašava kako nije pitanje gubitka u Saboru, nego gubitak ugleda Hrvatske u NATO-u.

“Gubi i gubit će i dalje. Zato je ostavljeno dovoljno vremena ljudima koji sjede u Saboru, koji imaju dovoljno samosvijesti i dovoljno odgovornosti i spremnosti da političku odluku promjene u interesu RH, našeg savezništva s NATO-om i našeg ugleda unutar tog saveza”, objašnjava Anušić.

“Sve je zakuhao predsjednik”

“Ovu situaciju u potpunosti je zakomplicirao, zakuhao predsjednik države, ne želeći potpisati to. Na summitu u Washingtonu je rekao da nema problem s tim. Dok je predsjednik Orban rekao ‘Mađarska u tom neće sudjelovati’, Milanović to nije rekao”, podsjeća Anušić.

Nakon toga je krenuo cirkus koji gleda cijela Hrvatska, Europa, ali i cijeli svijet, tvrdi ministar obrane.

Ponaša li se tako Milanović zbog izbora?

“Ne bih rekao jer ona prijašnja aktivnost, tj. suradnja s NATO-om gdje smo trebali obučiti pripadnike saniteta koji su trebali biti sastavni dio ukrajinske vojske, također na zahtjev i na lobiranje i traženje Milanovića, Hrvatski sabor nije dao dvotrečinksu većinu za to”, izjavio je Anušić.

Predsjednik Milanović ponavlja da je njegova pozicija jasna od početka, a Anušić se pita zašto je onda slao Hrvatsku vojsku u Afganistan i mnoga druga mjesta.

“Zašto je potpisao 12 operacija i misija i aktivnosti gdje pripadnici OSRH sudjeluju i danas? On ih je potpisao, supotpisao, a zašto ovu 13. ne želi? Hrvatski pripadnici Oružanih snaga se nalaze u misijama, u operacijama i aktivnostima u Indiji, Pakistanu, Libanonu, Bugarskoj, Kosovu, Litvi, Sredozemnom moru…”, nabrojao je Anušić.

Anušić kaže da Hrvatska vojska sudjeluje u onim aktivnostima mira i potpore kojima moramo, trebamo i hoćemo sudjelovati.

“Pa zato smo se i opredijelili za to savezništvo. Pa ne možemo reći ‘nama NATO treba samo ako će nas branit, ali ako bi trebalo sudjelovati u misijama, operacijama potpore miru, mi Hrvati nećemo jer se to može tumačiti ovako ili onako’.”

Prislanjamo li se zapadu ili istoku?

“Zar se mi želimo prisloniti, svrstati, kako god, Srbiji, Mađarskoj, koje u ovom trenutku javno daju potporu Putinu? Želimo li biti dio te ekipe i tog svijeta ili dio svijeta kojemu u ovom trenutku pripadamo, zapadnog svijeta, zapadnih vrijednosti, zapadne civilizacije i zapadne demokracije?”, pita se ministar.

Anušić je podsjetio da je Franjo Tuđman rekao da su prioriteti neovisne Republike Hrvatske ulazak u Ujedinjene narode, NATO i EU.

“Mislim da su to vrijednosti koje trebamo čuvati, baštiniti i biti netko tko će biti lojalan i partner. Na kraju krajeva, taj NATO i te zemlje NATO-a, a posebno Ukrajina su pomagali Hrvatskoj u Domovinskom ratu. Kad smo počeli sukob, oružje koje je tada stizalo kod nas i potpora koja je stizala je prvenstveno iz Ukrajine, ne iz Rusije”, poručuje Anušić.

“I ako netko danas ima dilemu u glavi kome mi pripadamo, onda on ima ili problem s promišljanjem budućnosti ove zemlje ili jednostavno, posebno kad gledam saborske zastupnike, nemojte se više baviti politikom. Jer Hrvatska nije od danas do sutra dok si ti ovdje u Saboru i sjediš, Hrvatska treba funkcionirati, biti sigurna zemlja, biti stabilna i vjerodostojna u svojim stavovima i za 50 godina, i za 10, i za 20”, dodaje.

Hoće li zastupnici promijeniti mišljenje?

“Slažem se s onim što je premijer rekao – od ovog neću ni ja odustati, ne treba nitko odustati. Ovo što mi činimo je visoka doza nekorektnosti i nelojalnosti i kao takvo treba točno znati tko je tu nelojalnost i nekorektnost iskazao i pokazao dižući ruke zato.

Anušić ponavlja kako je to sve dio politike koju vodi Milanović, za kojeg kaže da ne razmišlja o budućnosti Hrvatske.

“Neka oni glasaju kako god oni hoće, ne moramo više ni jednog vojnika nigdje poslati. Idemo zaustaviti svih 12 operacija. Idemo sami sebe prozvati neovisnima. Idemo napraviti nešto što je radio Tito pa ćemo biti nesvrstani”, ironično komentira Anušić.

Klasificirani podatak

Anušić se osvrnuo o klasificiranom dokumentu o NSATU misiji koji je u međuvremenu deklasificiran.

“Ja da sam rekao informacije iz tog klasificiranog dokumenta prije nego je bio deklasificiran, ja bih prekršio nekoliko zakona i ja to nisam htio napraviti i šutio sam o tome”, rekao je Anušić.

Što stoji u dokumentu?

“Od 700 pripadnika koji budu otišli u Wiesbaden, dio njih logističara će biti logistika skladišta. Znači logističari i časnici za vezu će biti na putu Wiesbaden – Kijev. A gdje će biti na putu? Na putu u uredu NATO-a koji od 1999. stoji kao ambasada NATO-a u pola Kijeva. Radi se o podršci, logističkoj potpori i dinamici potpore koja dolazi sa Zapada”, objašnjava Anušić.

Ministar dodaje kako naša dva časnika koja idu u misiju NATO-a neće biti u Kijevu nego isključivo u Wiesbadenu.

“Od te male muhe je napravljen ogroman slon. Mi se bavimo na krivi način tom problematikom. Uopće ne propitujući što znači ta odluka. Ne za ta dva časnika, ne za NATO, ne za Ukrajinu, nego što znači za Hrvatsku”, smatra Anušićć.

“Nitko me nikada nije ponizio”

Ivana Kekin je za N1 rekla kako je premijer Andrej Plenković ponizio Anušića kada je prije njega iznio podatke iz klasificiranog dokumenta o NSATU misiji.

“Politika i umijeće te politike u tom Saboru se svelo na kazališne predstave i uglavnom na laž. Nažalost, ali to je tako. Lažu, govore neistinu i svaki trenutak se pokušava na neki način izmanipulirati javnost koja to prati i gleda. Prvo i osnovno, mene nitko nikada do sad nije ponizio pa nije ni premijer.”

Anušić je objasnio da se tada čuo telefonski s premijerom i da su se dogovorili da će iznijeti te informacije, ali da je premijer jednostavno prije stigao na red jer je Anušić morao odgovarati na brojne replike.

Kako su neki imali informacije prije deklasifikacije dokumenta?

“Ako smo često komunicirali i govorili da je klasificirano, da se to ne smije komunicirati, kako su onda tu klasificiranu informaciju imali SDP-ovi zastupnici, a prije toga je imao Miljanić na saborskom Odboru. Zna se tko ima pristup klasificiranim podacima. Nema im pristup 20 ljudi. Oko 6,7 ljudi može dobiti takve podatke. Ja ga sigurno nisam rekao, a nije ni Plenković.

Anušić dodaje kako je sjednicu Sabora sigurno pratila i naša služba.

“Pa služba neka pogleda gdje je procurio dokument i kako je mogao doći u jednu političku opciju. Oni koji su to tamo govorili treba ih saslušati, vrlo brzo će oni priznati, nisu toliko hrabri.”

O suradnji s predsjednikom

“Suradnja između mene i Zorana Milanovića je bila završila onog trenutka kad smo mi pružili jedan drugome ruke i dogovorili se za imenovanje Kundida za načelnika glavnog stožera i imenovanje za ravnatelja SOA-e gospodina Markića. Ja kad sam izašao van, prenio sam premijeru da smo se dogovorili. Potpisali smo suglasnost na generala-pukovnika Tihomira Kundida. Dva mjeseca nakon toga je trebao doći na red Danijel Markić kao ravnatelj SOA-e, na što je predsjednik države rekao ‘ja nisam s njim ništa dogovorio’, obmanjujući i lažući i tada sam i rekao da su završeni naši razgovori”, ispričao je ministar.

Hoće li Milanović pobijediti na izborima?

“Naravno da neće pobijediti na izborima. Ne vjerujem da će pobijediti na izborima. Ako on pobjedi na izborima, imamo nastavak ovoga što imamo – generalni kaos. Posebno u oružanim snagama, kao najosjetljivijem dijelu hrvatskog sustava nacionalne sigurnosti. Bilo tko drugi da dođe na tu poziciju, ne vjerujem da ćemo imati ovakvih problema”, tvrdi Anušić.

Dodaje da su stavovi predsjednika glazba za uši Rusije i da je vidio na jednom njihovom portalu kako hvale Milanovića.

Je li suradnja s načelnikom glavnog stožera kontaminirana?

“Načelnik glavnog stožera u potpunosti razumije ovu situaciju. Ono što se govori i teza koja je iznesena je potpuna istina. Milanović je čovjeka oteo. Izdao mu je zapovijed da ne može doći na saborski Odbor. On tu zapovijed može prekršiti, ali Milanović ga može, po zakonu, na žalost, zato i tražim izmjenu Zakona o obrani i službi oružanim snagama, čovjeka umiroviti. Čovjeka koji je heroj Domovinskog rata, čovjek koji je od početka do zadnjeg dana bivo u vojsci. Maltretira ga čovjek koji dana nije bio u vojsci, koji je ovu državu nazivao slučajnom, koji je bacao HOS-ove ploče u smeće, a sada im dijeli ordenje. Čovjek koji je nazvao hrvatske branitelje sirotinjom i nepismenima”, kazao je Anušić.

