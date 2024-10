Analiza Plenkovićevih i Milanovićevih postupaka: “Besramni su. Nemaju mjere i uništavaju institucije”

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Novinarke Ivanka Toma (Jutarnji list) i Petra Maretić Žonja (Večernji list) gostovale su u Točki na tjedan s Milom Moralić.

Komentirale su aktualne političke teme, s naglaskom na NSATU misiju, predsjedničku kampanju i slučaj Geodezija.

Može li premijer Andrej Plenković prikupiti dvotrećinsku većinu u Saboru?

MARETIĆ ŽONJA: Nema šanse. Kad god da bude to glasovanje, proći će isto. U tijeku je kampanja za predsjedničke izbore i nitko se neće svrstati kontra svog kandidata. Sve je otišlo predaleko, u kut su stjerani građani i saborski zastupnici. S druge strane, da je premijer htio da ta odluka prođe i da mu je to bitno, onda bi od samog starta drugačije postavio cijelu priču. Raspravljalo bi se o tome s nadležnim tijelima i klubovima zastupnika. Uvijek je u životu tako, ako želite da nešto prođe, napravite sve što možete da se to dogodi. Ne činite sve da se to ne dogodi. Zato mi se otpočetka čini da je cijela tema iskonstruirana za potrebe predsjedničke kampanje. Iz svega vidimo da ovo ide na ruku Zoranu Milanoviću, koji ništa ne gubi. Ovo je oportuno i HDZ-u jer ima slabog kandidata pa kroz ovu temu zbijaju redove. Ovdje se više ne radi o tome ide li tema na ruku Milanoviću nego ide li njima na ruku. Na taj način pokušavaju nadomjestiti sve nedostatke koje ima njihov kandidat. Uz to, na marginu postavljaju sve druge kandidate, koji ne mogu doći do izražaja. Kad podvučemo crtu, Ukrajina je najmanje bitna u cijeloj priči.

Plenković za francuske medije: Jedini dobitnik Milanovićeve politike je Rusija

TOMA: Milanović je započeo i otvorio ovu temu sa svjesnom i namjernom manipulacijom. Neke stvari su se pogubile, a vrlo je jednostavno. Ako je Hrvatska članica NATO saveza, onda ima neke obveze koje mora ispunjavati, isto kao što kao članica ima i neke benefite. Mi se sad tu prepucavamo i vodimo rasprave, ali ako NATO uđe u rat, mi smo u tome. Ne mogu vjerovati oko čega raspravljamo, hoće li troje ili četvero ljudi otići u Wiesbaden, imati debele dnevnice i nadgledati pomoć Ukrajini. No, predsjednik je odlučio u svrhu kampanje bildati mišiće i svi smo žrtve te rasprave i manipulacije. Međutim, postoji tu nešto nešto, Milanović je probio i cijelu oporbu, koja se podijelila i drži mu “štangu” za kampanju. To odgovara i Plenkoviću jer nema pravog kandidata pa se bori s Milanovićem. Rezultat je da kao zemlja ispadamo neozbiljni, nevjerodostojni i ne znam čemu sve to. Istovremeno, mnoge bitnije teme prolaze ispod radara. Plenkoviću to nisu teme jer se njegova Vlada ničime ne bavi. Zarobljeni smo između dva političara koji su se savršeno prilagodili jedan drugome. Obojica su shvatili da je puno lakše vladati na podjelama, tenzijama i strahu jer su ljudi zbunjeni i teško prate sadržaj. Problem je što nemaju mjere u tome što rade i što uništavaju institucije. Besramni su.

Što se predsjedničke kampanje tiče, afere koje posljednjih dana kruže oko Dragana Primorca zbog skupocjenog ureda iz vremena dok je bio ministar i više nego sumnjive prodaje stana u Splitu dodatni su udarac HDZ-ovom kandidatu i čine ga još većim autsajderom u srazu s Milanovićem. Posebno nakon što se nevješto pokušao obraniti od prozivki tijekom konferencije za medije.

Kako afere izgledaju za njegove šanse na izborima?

Kekin: Primorac je stan u Splitu plaćao manje od 100 kuna mjesečno

MARETIĆ ŽONJA: Ne izgleda dobro za njega. Prosječan građanin vidi da je stan kupljen da bi se odmah prodao i da bi se dobro zaradilo. Selak Raspudić je dobro zaključila da će građani ovo prepoznati. Kad imate milijarde pokradene u Ini, ljudima je svejedno, ali kad imate ovakvu aferu, posebno nakon nedavne s gospodinom Dujićem i njegovom situacijom, to šteti i ljudima je zanimljivo. Iako, mislim da je Primorcu najveći problem, veći od afera jer one ni HDZ-u nisu naštetile, to što se 2009. kandidirao protiv svoje stranke na predsjedničkim izborima. Tad je i brisan iz članstva, a mnogi mu u HDZ-u to sigurno nisu zaboravili. Zato, HDZ-ovci će mu biti veći problem od stana.

TOMA: Zbunjena sam, čovjeku svaki tjedan neka afera iskoči. Ima polikliniku pa je sve skupa dodatno suspektno. Onda ovaj stan i ova kampanja, koja je nepovezana. U HDZ-u nitko ni neslužbeno ne govori o njemu. Čini mi se da će stranka to morati preuzeti i nešto raditi oko te kampanje. Vjerujem da će on na kraju ući u drugi krug “na mišiće” zbog naputka iz HDZ-a da ga biraju. Zbunjuje me sve to i ne znam što je bio cilj, zašto su ga lansirali i što žele dobiti.

Imaju li drugi kandidati šanse?

TOMA: Kekin, bojim se, nema šanse jer je u biračkom tijelu kao Milanović. Iako njegova politika nije socijaldemokratska niti je ljevičar, drži taj prostor i SDP ga podržava. Ona se tu utopila. Kad govorimo o Selak Raspudić, ona je druga priča i zapravo je kandidatkinja centra. Pokušava se probiti, ali to je vrlo teško jer je došlo do jedne buke i populizma. Nema iza sebe infrastrukturu ni novca da bi jako startala u kampanju, ali mislim da je jak kandidat i da bi u drugom krugu mogla poraziti Milanovića na svim razinama. Od argumenata, duela i razgolićenjem njegova populizma.

MARETIĆ ŽONJA: U drugom krugu ćemo vjerojatno gledati Milanovića i Primorca, ali ima još do izbora i neće ova tema oko NSATU-a trajati vječno pa je sve moguće. Ne znamo ni kad će biti izbori.

Slučaj Geodezija je ponovno u fokusu nakon otvaranja istrage EPPO-a. Plenković je izjavio da je “slučaj praktički ništa”, a ministrica Nina Obuljen-Koržinek prvo je sve odbacivala i sad prebacuje odgovornost, odjednom ipak postoji nešto.

Slučaj Geodezija: “Praktički svašta”

MARETIĆ ŽONJA: Premijer će to pokušati zadržati u rukama DORH-a koliko god može. Neće to tako lako prepustiti EPPO-u. Ovo bi mogla biti malo žešća bitka, neće lako popustiti i imaju za to u Vladi neke svoje dobre razloge. Ministrica duguje mnogo objašnjenja. Cijelu prošlu godinu pričala je da nema ničega, da nema nikakve priče, ali ove godine se promijenila prića.

TOMA: Nevjerojatno je što on priča jer su pokradeni milijuni. Više ne mogu ni pamtiti koliko se u kojem slučaju krade. I reći olako da je to ništa uistinu je zastrašujuće. To je velika afera, ogromna afera i doći će do svog kraja, koliko god se on trudio i borio baciti je pod tepih. To je nemoguće. Može se promijeniti i nadležnost, može to preuzeti DORH, ali sva je istina izašla van. Ono što je bitno jest da europski tužitelji imaju neposredni uvid u baze podataka kako bi imali uvid u istrage. A ministrica će imati još puno toga za reći jer će je se to svakako konstantno pitati. Vidjet ćemo hoće li to trajati mjesecima ili godinama.

