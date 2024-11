Plenković kaže da nije razgovarao s Berošem: Zahvaljujući njemu smo imali predstavljanje nove ministrice

Podijeli :

Predsjednik Andrej Plenković razgovarao je s novinarima nakon što je DZS objavio podatke o rastu hrvatskog gospodarstva već 15. mjesec zaredom.

Plenković je najprije govorio o tome kako napreduje obnova Zagreba nakon potresa. Naglasio je kako je riječ o zahtjevnim projektima koji iziskuju i velika financijska sredstva.

Rast BDP-a

Plenković kaže kako je objavljeni rast BDP-a dobra vijest. “Hrvatska raste puno brže nego drugi, otprilike četiri puta brže nego većina drugih članica EU-a”, rekao je.

On očekuje da će sljedeću godinu Hrvatska završiti s dvostruko većim BDP-om u roku od devet godina i dostići 79 posto prosječne razvijenosti EU-a. “To se osjeti i građani će to osjetiti i na razini njihovog ekonomskog i socijalnog standarda. Odlična vijest”, kaže predsjednik Vlade.

Pregovori sa sindikatima

Plenković kaže kako nitko u 30 i nešto godina nije htio napraviti zakon koji je njegova vlada odlučila napraviti.

“Uredbama smo povećali plaće za prosječno 32 posto. Mi razgovaramo sa sindikatima i stalno unaprjeđujemo položaj hrvatskih radnika. Treba biti umjeren u zahtjevima, nije normalno da nam bude prevelik udio koji se odnosi na plaće. Inflacija se smanjuje, pozicioniramo Hrvatsku u srce EU-a, zaokružujemo naš međunarodni položaj koji je dodatno garniran A investicijskim rejtingom”, govori premijer.

Nova ministrica

Ministrica Irena Hrstić će formalno preuzeti posao kad je 6. 12. potvrdi Sabor. S Vilijem Berošem se, kaže nije još čuo, a na pitanje kada će kaže: “Vidjet ćemo.”

“Zahvaljujući njemu jučer smo imali predstavljanje nove ministrice”, dodaje.

Na pitanje je li za slučaj Vilija Beroša trebala znati SOA, odgovara: “Pitajte njih.”

Govoreći o navodnim tajnim letovima kojima se migranti vraćaju u Hrvatsku, Plenković kaže kako se ti letovi odvijaju već duže vremena, ali da u njima nema ništa noebično io da su svi podaci o njima već objavljeni na MUP-ovim stranicama. “Hrvatska sigurno nije zemlja prvog dolaska, to je sigurno. Ako netko dođe do Hrvatske, to znači da ga vlasti u drugim zemljama nisu registrirale”, kaže dodajući da je pakt o migracijama rutinska stvar.

Predsjednički izbori

Govoreći o predsjedničkim izborima Plenković kaže kako je HDZ ozbiljna stranka te da će njihov kandidat Dragan Primorac skupiti potpise.

“Najvažnije je da Milanović bude prošlost, a Primorac budućnost Hrvatske. Puno su važniji glasovi na izborima od prikupljanja potpisa”, kaže.

