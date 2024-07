Plenković otkrio da ima predsjedničkog kandidata pa komentirao povišice: Popularno ili ne, to se neće promijeniti

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

U zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletio je prvi novi zrakoplov Airbus A220 u vlasništvu Croatia Airlinesa, zbog čega se na mjestu događaja okupio državni vrh, među njima i premijer Andrej Plenković. Koji je tom prilikom progovorio i o predsjedničkom kandidatu HDZ-a.

Naime, ovime je službeno počela cjelokupna obnova flote hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika zrakoplovima nove generacije. Također, radi se o najvećem projektu u 35-godišnjoj povijesti kompanije.

FOTO / Najveći projekt u povijesti: Novi zrakoplovi Croatia Airlinesa sletjeli u Zagreb

“Riječ je o novim, modernim zrakoplovima. Prava odluka za 35. obljetnicu kompanije. Ovo označava i dolazak flote od 15 aviona, koji će dolaziti kroz naredne tri godine. Drago mi je da smo iznašli snage pomoći našem avioprijevozniku”, rekao je Plenković pa nastavio:

“Promet u našim zračnim lukama je oko 15 posto veći nego lani. Čestitke svima koji su sudjelovali u projektu, a Vlada će i u budućnosti stajati iza kompanije, koja je u ovom trenutku solidna. Nama je jako važno da 18. turistička destinacija svijeta ima svog avioprijevoznika.”

Potvrdio je da se radi o oko pola milijarde eura i pojasnio da se radi o odličnoj investiciji.

“Sazvali smo Predsjedništvo i ostala tijela stranke. Sutra ćemo donijeti odluku o predsjedničkom kandidatu, odnosno, potpori kandidatu. Riječ je o kandidatu koji će čvrsto usidriti Hrvatsku u zapadni krug, Europsku uniju… i voditi politiku koja će nas voditi tamo gdje pripadamo. Kandidat HDZ-a za predsjednika države bit će kandidat poštivanja Ustava i vladavine prava, kandidat koji će čvrsto usidriti Hrvatsku u zapadni krug i vratiti civilizirani kulturni dijalog na hrvatsku političku scenu.”

Osudio je napad na Hvaru, a imao je i komentar na otvaranje Olimpijskih igara, odnosno, konotacije na “Posljednju večeru”.

“To je bilo potpuno nepotrebno. Osim toga, spektakl je bio fenomenalan.”

Povišice državnim dužnosnicima i dalje su tema, a premijer je ponovio da su adekvatne odgovornosti.

Hoće li Boban s HDZ-om u borbu za Pantovčak? “To se nikad neće dogoditi”

“Trebamo staviti sa strane demagogiju i pogledati realno koliko su porasle prosječne, medijalne i minimalne plaće, koliko su rasle mirovine, gospodarstvo i BDP… U redu je da se to pitanje adresira. Govorim to kao netko tko je izabran kao zastupnik u Europski parlament, gdje sam se odrekao daleko veće plaće. Mislim da je ovo bilo sasvim primjereno i u redu. Ovaj posao je zahtjevan i težak. Ovo se moralo napraviti nakon toliko godina. Ako smo svima povećali plaće, ako je narasla u privatnom sektoru, ne možemo mi ostati izolirani. Bez obzira je li to popularno ili nepopularno, tako je i neće se promijeniti”, komentirao je i dodao:

“Htio sam da to napravimo nakon što smo dva mandata radili za Hrvatsku i ostvarili strateške ciljeve. Bilo je ideja da to napravimo ranije, ali sam odbio. Sad je narasla i mislim da je povećanje u redu. Stojimo iza toga. Ovo je bilo krajnje vrijeme i nije napravljeno naglo, napravljeno je promišljeno. Ne vidim ni da se u oporbi itko buni jer svjesni su da ono nije bilo dobro. Razumijem da ćemo doživjeti određenu kritiku, ali nije to nešto što ne možemo podnijeti u ovom trenutku.”

