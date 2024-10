Plenković izgubio živce zbog podrške Ukrajini: Moraš biti debil…

Podijeli :

N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti otvaranja 26. izložbe tradicijskih proizvoda "Jesen u Lici" u Gospiću. Nakon službenog djela, obratio se medijima.

Najprije, osvrnuo se na poplave u Bosni i Hercegovini.

“Već smo na razini svih resora ponudili pomoć. Velika je katastrofe, ima i žrtava. Tko god će moći, pomoći će. Čekamo odgovor iz BiH. Žao mi je što se to dogodilo.”

Grlić Radman o Milanoviću: “Možda je izgubio pamćenje, to nas jako zabrinjava”

Komentirao je i predsjednika Zorana Milanovića, ali i općenito podršku Ukrajini, kako on to kaže. U jednom trenutku rekao je kako “glumata” te da mu je sve zabrinjavajuće. Čudio se čitajući njegove izjave na portalima, a u jednom trenutku izgubio je živce.

“Zanima me koji deal s Vladimirom Putinom ima Milanović. Zato mi je to nojevsko ponašanje SDP-ovaca više za žaljenje. Valjda to rade na valu anketa koje, za mene iznenađujuće, su proruski orijentirane. Evo, sad kad imaju Roberta Hranja, neka im održi mali seminar o tome što je NATO i što se događa u Ukrajini”, kazao je Plenković pa nastavio:

“Nezadovoljan sam time što po 75. put čitam na portalima da je to sukob oko slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Moraš biti debil da u nekom mediju napišeš da se hrvatske vojnike šalje u Ukrajinu. Takvo bezobrazno i namjerno dezinformiranje je dio hibridnog rata s kojim imamo problema u Hrvatskoj. Bilo bi dobro da nojevi progledaju.”

Tvrdi da je očekivao lavinu udara na Milanovića.

Plenković poručio zastupnicima da dobro razmisle kako će glasati oko obuke Ukrajinaca

“Em ne želiš pomoći žrtvi, em lažeš. To sam očekivao da će se govoriti, ali ne, priča se o sukobu. To je sramota. Ljudi koji prate naš medijski prostor su konsternirani”, završio je tu temu Plenković.

Oko mirovina je ponovio što i inače, da su za vrijeme njegova dva mandata one višestruko rasle u odnosu na vrijeme prije. A oko optužbi na račun zastupnika Veljka Kajtazija, izjavio je da ne zna sve detalje.

“Ono što je meni rekao, rekao je i u javnosti. Žustra svađa. Žustra svađa”, zaključio je premijer.

