UŽIVO / Plenković: Ne idemo na inauguraciju

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

U ponedjeljak je održana sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a nakon čega je izjavu za medije dao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Izjavu premijera Plenkovića pratite UŽIVO na N1.

“Analizirali smo rezultate s kojima nismo zadovoljni, primili smo na znanje volju birača”, započeo je Plenković.

Najavio je da će se HDZ sada pripremati za lokalne izbore i da je fokus na tome. “Krećemo dalje raditi.”

“Nije se razgovaralo o odgovornosti nego o rezultatima. Mislim da smo dali snažnu podršku Primorcu”, dodao je Plenković.

Na pitanje kakva je ovo poruka birača, Plenković kaže da je HDZ prije osam mjeseci dobio po treći put povjerenj da vodi Vladu. “Ja nisam tada čuo da je li to bila poruka kandidatu protuustavnog za premijera. Njega se ne pitaju ista pitanja. On je onda nestao. To su te razlike. Ne. Ovo je poruka birača u izborima za predsjednika, mi volju birača poštujemo i radimo svoj posao.”

Osvrnuo se i na Milanovićevu izjavu o ruci suradnje. “Što se tiče tih PR gesta, to su PR geste, to nisu ozbiljne poruke suradnje. Prisjetio sam se sinoć, nazvao sam kada je prvi put izabran za predsjednika. Osobno sam mu čestitao. On nama nije čestitao kada je HDZ osvojio izbore. Njega se ni to ne pita.

Takve poruke od čovjeka koji ima ovakav obrazac ponašanja, onda takvu poruku ne možemo doživjeti kao iskrenu. Mislimo da čestitka nema smisla. Ne idemo na inauguraciju”, poručio je Plenković.

Podsjetio je da Milanović nije čestitao ni 2016. ni 2020. niti 2024. “Niti ćemo čestitati, a zbog kršenja Ustava nećemo sebe izlagati da slušamo prisegu”, rekao je Plenković, dodajući da ni on ni predsjednik Sabora neće ići na inauguraciju.

Uskoro opširnije…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.