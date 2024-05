Dva Rafalea preletjela preko Okučana, Jandroković o susretu Milanovića i Plenkovića: Nismo ovdje bitni mi

Predsjednik Hrvatsko sabora Gordan Jandroković naglasio je tijekom obraćanja medijima kako smo dužni podsjećati nove naraštaje na događaje iz Domovinskog rata.

"Dužni smo ih se sjećati. Dužni smo nove naraštaje podsjećati na ono što se događalo i danas, u spomen na te ljude, biti ovdje zajedno. Drago mi je isto tako da su nebom preletjela dva Rafalea koji isto tako podsjećaju na napredak koji je Hrvatska ostvarila od 1995. godine i drago mi je da su se ovdje okupili brojni ljudi i brojni branitelji kako bi se prisjetili tih presudnih dana iz moderne hrvatske povijesti", poručio je Jandroković.

Na upite o tome kako je prošao susret predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, rekao je uobičajeno i dodao kako nisu sada bitni političari.

"Nismo ovdje bitni mi. Bitni su ljudi kojih se prisjećamo. Bitni su oni koji su izgubili svoje živote ili riskirali svoje živote. Ovdje su važni hrvatski branitelji, vojnici, policajci... Važni su svi oni koji su donijeli slobodu hrvatskom narodu."

Komentirao je i okupljanje novog saziva Sabora. "Rok je do 19.5. i do tada će se sasvim sigurno sastati novi saziv, a kakav će ishod biti to ćemo vidjeti."

Na pitanje boji li se scenarija u kojem nije predsjednik Hrvatskog sabora, Jandroković je poručio da je predugo u politici da bi se bilo čega bojao.