Bauk: Mogli bismo umjesto jednog imati 20 Zekanovića iz parlamentarne većine…

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk komentirao je u Novom danu N1 televizije sazivanje izvanredne sjednice Sabora.

“Ja već duže vrijeme izražavam skepsu prema ustavnim odredbama koje Saboru omogućuju tromjesečno nezasjedanje. To treba isključiti, parlamenti mnogih zemalja rade i tijekom ljeta. Pauza Sabora treba biti poslovnička, ne ustavna. Nema velikog razloga da to bude ustavna materija”, smatra Bauk.

Na pitanje zbog čega je ova sjednica različita od uobičajenih, Bauk kaže: “Različito je to što predsjednik Sabora mora sazvati i staviti dnevni red koji on ne određuje. … Prvi put se nešto događa izvan kontrole parlamentarne većine. A drugo je sam predlagatelj, predsjednik Republike, on može doći u parlament i obrazložiti svoj zahtjev. Hoće li se to dogocditi, ne znam”, kaže Bauk i dodaje: “Još nikad nije predsjednik Republike došao u Sabor obrazložiti taj prijedlog. Pretpostavljam da netko može u njegovo ime obrazložiti, kao što i Vlada imenuje nekoga da u njeno ime obrazlaže. Nisam siguran da će se to dogoditi. Pretpostavljam da će prvi dan biti jedna točka, drugi dan druga, a treći dan glasanje.”

Bauk kaže i kako klubovi i zastupnici mogu na svaku točku dnevnog reda predlagati svoje zaključke pa je u teoriji moguće da se ti zaključci i usvoje.

Jučerašnju poruku iz Vlade, nakon što je predsjednik Republike sazvao izvanrednu sjednicu, smatra “nepotrebno nervoznom”. “Oni krivo ocjenjuju stav javnosti oko oba slučaja, i oko štrajka u pravosuđu i oko afere u HEP-u. Što se tiče prve točke, ona direktno spada u ovlasti predsjednika Republike, on je predlagatelj predsjednika Vrhovnog suda. Njegova je ovlast i obveza brinuti o usklađenom djelovanju tijela državne vlasti i da nije reagirao ovako, preuzeo bi na sebe dio odgovornosti. Ne samo da je konzumirao svoje pravo, nego mu je ovo bila i obveza. Ne vjerujem da bi bio tako benevolentan prema Vladi da ne napravi jedino što može prema Ustavu, a to je sazivanje izvanredne sjednice Sabora”, govori SDP-ovac.

Predsjednik Vlade ne želi komunicirati s predsjednikom Vrhovnog suda, a Bauk kaže kako ga je trebao barem primiti na razgovor, umjesto da preko medija komentira njegove izjave.

SPD-ovavc kaže i kako će do nedjelje parlamentarna većina iznjedriti zaključak koji neće biti tako strog za Vladu. “A mogu i trolati tako da umjesto jednog imamo 20 Zekanovića iz parlamentarne većine. Mislim na stil, ne na nešto drugo. Dosad su imali taktiku stavljanja pod tepih, idemo na odmor, ljeto je, sezona kiselih krastavaca i ništa se neće dogoditi. Ovim je potezom predsjednika ta taktika anulirana, moraju naći drugu”, govori.

Na pitanje trebaju li na izvanredno zajedanje doći i premijer i ministri, Bauk kaže: “Ako bude predsjednik, sigurno će biti i premijer. Ako ne, onda će vjerojatno zaključke obrazlagati resorni ministri. Što se tiče Malenice i Filipovića, to ćemo vidjeti. Možda umjesto premijera bude potpredsjednik jer su ova dva ministra malo izložena, vidjeli smo to i na Odboru za gospodarstvo. Bilo je malo čudno biti oporba na toj sjednici. Imali smo dvije strane Vlade koje se međusobno optužuju pa se moglo upasti u zamku da zauzmete jednu stranu Vlade.”

