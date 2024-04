Benčić ima plan: “To je scenarij da se HDZ skine s vlasti, a da desnica ne uđe u vladu”

Podijeli :

Sandra Benčić se obratila javnosti te ponovila da su na 10 mandata, ali da veliki gradovi nisu obrađeni, uključujući i Zagreb.

“Možemo je stranka koja je najviše rasla od svih stranka od zadnjih izbora. To je rezultat svih nas. Možemo biti jako zadovoljni s našim rezultatom, no cilj broj 1 je rušenje HDZ-a s vlasti i taj cilj je još uvijek ostvarljiv i dostižan točno u onom scenariju o kojem smo govorili. To je scenarij da se HDZ skine s vlasti, a da desnica ne uđe u vladu”; rekla je.

UŽIVO Stožer Možemo: Sandra Benčić otkrila koji je njihov cilj broj jedan, Tomašević poslao poruku DP-u

“Sada pozivam sve političke aktere, koji su se zaklinjali da je glavni cilj uništiti koruptivnu hobotnicu i da nikad neće s HDZ-om, da budu dosljedni i da poštuju građane ove zemlje i da kažu ne HDZ-u. Još uvijek se može dogovoriti da SDP, koji je druga najjača stranka, sastavi manjinsku vladu koju ćemo mi podržavati iz parlamenta. S obzirom da su se svi kleli da je cilj rušenje koruptivne hobotnice onda moraju dati priliku toj vladi”, dodala je.

Sandra Benčić (Možemo!) pozvala SDP na formiranje manjinske vlade: Cilj broj 1 je rušenje HDZ-a i to je još uvijek izvedivo! #izbori2024 pic.twitter.com/VIEyJjAFYO — N1 Hrvatska (@N1Hrvatska) April 17, 2024

“Hajmo sad protiv korupcije, hajmo sad to srušit”, uzviknula je na kraju.

