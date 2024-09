Slučaj Škorić: “Imamo lex AP, više ne curi u medije. Curi li sada do onih koji su obuhvaćeni istražnim radnjama?”

Podijeli :

N1 / Ana Raić

Novinari Marko Biočina (Nova TV) i Goran Penić (Jutarnji list) komentirali su aktualne teme u prvoj Točki na tjedan s Natašom Božić u ovoj sezoni.

Jučerašnju konferenciju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o povećanju kreditnog rejtinga na razinu A, opet, je zasjenila vijest o korupcijskoj aferi. Uhićeno je troje ljudi zbog namještanja poslova pri gradnji osječke obilanice, a među njima i donedavni predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić.

Novi detalji afere u kojoj je pao bivši šef Hrvatskih cesta: Ovo su milijunski poslovi pod istragom Pao bivši šef HC-a, HDZ pere ruke od njega. Završen je pretres Škorićeve kuće, reagiralo i Ministarstvo

Penić kaže kako vidimo da je korupcija jako raširena u svim strukturama vlasti. “Znate, kad je jedna struktura na vlasti tako dugo, a sad su već u trećem mandatu, znači da su nedodirljivi. Oni znaju da im nitko ništa ne može, to se raširi poput mreže. To su interesne skupine, šefovi državnih firmi, ministri… Koliko je ministara dosad završilo na optuženičkim klupama? Škorić je moćni direktor državne firme, s dubokim vezama u HDZ-u. Doista je čudno da zadnjih mjeseci gledamo kako nekome proradi savjest ili daje ostavke iz osobnih ili zdravstvenih razloga. Što se događa? Jesmo li od priče o AP-u i curenju u medije došli do toga da sad ne curi u medije, nego do onih koji su obuhvaćeni istražnim radnjama”, pita se Penić.

Biočina kaže kako u HDZ-u svi ponavljaju da nisu znali i da nemaju utjecaj na pravosuđe. “Budi sumnju to što čovjek za kojega nije bilo nikakvih indcija da bi mogao otići, dramatično objavljuje da odlazi zbog osobnih razloga, a mjesec dana kasnije biva uhićen u korupcijskoj akciji. Ako je slučajno, dosta je teško povjerovati u slučajnost. Znamo s čime je sve ranije premijer bio suočen kod tih korupcijskih uhićenja, poruka AP, mobitela… Ne znamo što će se događati, ali činjenica je da smo premijera u sličnim situacijama viđali mnogo uzbuđenijeg nego što je bio jučer”, kaže Biočina.

Dio razloga za premijerovo samopouzdanje, nastavlja, je sigurno i to što ga i dalje biraju na izborima. “Ako vas birači, nakon niza afera, i dalje biraju, logično je da će to kod vas izazivati manji podražaj nego ranije. Ne znam je li to slučajno ili nije slučajno, ali zanimljivo kako upravo na jutro uhićenja on ima veliku objavu o povećanju kreditnog rejtinga. Ne mislim da se agencija uskladila s tim, ali u tome je sadržana metafora onoga što Plenković godinama nudi biračima. ‘Činjenica je da postoje afere i kriminal koji dolaze iz moje stranke, ali ja vam nudim ekonomski prosperitet, političku stabilnost, bolji život…'”, govori Biočina dodajući da to očito prolazi.

Penić kaže kako vijesti traju tri dana i da će ova afera vrlo brzo nestati. “Mi ćemo i dalje pitati. Sad imamo lex AP pa i nema detalja koji su prije izlazili. Vjerojatno su toga svjesni i u HDZ-u i u Vladi”, dodaje.

