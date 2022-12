Bivši čelnici HAC-a oslobođeni za Fimi mediju

Podijeli :

Izvor: Žarko Bašić/Pixsell

Bivši čelnici Hrvatskih autocesta (HAC) Mario Crnjak i Jurica Prskalo nepravomoćno su na zagrebačkom Županijskom sudu oslobođeni optužbe da su za HDZ-ov crni fond u vrijeme Ive Sanadera izvlačili novac iz te javne tvrtke preko marketinške agencije Fimi media.

Crnjaka i Prskala teretilo se da su od kraja 2005. do sredine 2009., na traženje tadašnjeg premijera Ive Sanadera i HDZ-ova rizničara Mladena Barišića, sklapali poslove po višim cijenama s Fimi medijom znajući da na taj način pribavlja novac za stranku.

Prskala se teretilo da je izvlačio novac i za vrijeme dok je bio na čelu Autoceste Rijeka – Zagreb (ARZ), čime su, prema optužnici, oštetili HAC i ARZ za 7,7 milijuna kuna.

Sutkinja Željka Skomeršić kazala je u obrazloženju presude da je tijekom postupka trebalo utvrditi jesu li optuženici postupili na traženje da se osigura posao Fimi mediji na štetu HAC-a i jesu li bili svjesni da se tražene usluge mogu nabaviti po jeftinijoj cijeni. No, “ni jedan dokaz ne dokazuje da bi Ivo Sanader ili Mladen Barišić to tražili od njih. Sanader i Barišić te optuženici su to negirali, a niti jedan dokaz ne podupire tvrdnje tužiteljstva”, kazala je sutkinja .

VEZANA VIJEST Jurio po autocesti i naletio na radnike HAC-a. Jedan je poginuo

Među optuženima je uz Crnjaka te Prskala bio i bivši član uprave HAC-a Josip Sapunar koji je prije početka postupka priznao krivnju pa je osuđen temeljem nagodbe s tužiteljstvom.

Sapunar je priznao krivnju i u tzv. aferi Remorker u kojoj je Vrhovni sud u rujnu ove godine potvrdio oslobađajuću presudu u odnosu na bivše šefove HAC-a Juricu Prskala i Marija Lovrinčevića. No, najviši sud ukinuo je oslobađajuću presudu bivšem HDZ-ovom ministru Božidaru Kalmeti kojemu će se ponovno suditi među ostalim i za naručivanje promotivnog spota “Prometna renesansa Hrvatske” od marketinške agencije Fimi media.

U glavnom slučaju Fimi media Vrhovni sud je sredinom listopada 2021. nakon ponovljenog postupka djelomično potvrdio presudu po kojoj je HDZ zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki morao platiti 3,5 milijuna kuna kazne, dok je Sanaderu kazna, uz povrat ukradenog novca, s osam smanjena na sedam godina zatvora.

Barišić je osuđen na dvije godine i 10 mjeseci zatvora, a osim u međuvremenu preminule vlasnice Fimi medije Nevenke Jurak za korupciju je osuđena i stranačka blagajnica Branka Pavošević. Jedino je glasnogovornik Sanaderova vlade i stranke Ratko Maček oslobođen optužbe.

Županijski sud u Zagrebu u konačnici je presudio da se u slučaju stečajne mase Fimi medije nalaže Hrvatskoj poštanskoj banci da u proračun uplati ranije blokiranih 11,89 milijuna kuna protupravno stečene koristi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.