Bosanac za N1: Nisu problem sastanci, problem je s kim se Šuica sastajala

Zastupnik u Europskom parlamentu Gordan Bosanac (Možemo) komentirao je iz Strasbourga u N1 Studiju uživo našoj Nataši Božić sastanke s lobistima Dubravke Šuice

Der Spiegel prozvao Šuicu jer nije prijavila lobističke sastanke. “Da sam nešto krila, bih li objavila slike na X-u?”

“Bojim se da to nije “big deal” jer kroz prve reakcije se gleda da je prekršila pravilnim o dobrom ponašanju povjerenika, za što postoje jasne sankcije. Ona mora biti sankcionirati, a to može predsjednica Ursula von der Leyen. A što su sankcije? Otići u kut, pognuti glavu i ispričati se. Što je OK, ali koliko će to nešto postići, vidjet ćemo”, kazao je Bosanac.

Potvrdio je da su zastupnici konstantno pod pritiskom lobista i poziva na razne sastanke. Ako bi se i dogovorio sastanak, objašnjava, to se mora prijaviti. Ipak, veći problem je, govori Bosanac, s kim se sastajala Šuica.

“S ljudima iz The Heritage Foundation, lobistima koji žele dovesti Donalda Trumpa na vlast i ukinuti demokraciju. Riječ je o fundamentalistima”, rekao je pa komentirao mogućnost povratka Trumpa u Bijelu kuću:

“Ova pomoć Ukrajini ubrzala se upravo zbog američkih predsjedničkih izbora. Ako on postane predsjednik, bit će teže pomagati Ukrajini. Ali, s druge strane, mislim da moramo početi razmišljati kako privesti taj rat kraju. Suludo je i loše da imamo konflikt na granicama Europske unije.”

Kako će glasati Možemo o NSATU?

Bosanac iz Možemo upozorio na glavni prijetnju današnjice, spomenuo i Rafalee

Sada kada su stvari jasnije oko NSATU misije i da hrvatski vojnici neće ići na teritorij Ukrajine, utječe li to na stav Možemo? Tonino Picula (SDP) smatra da ne treba biti protiv.

“To ću prepustiti kolegama u Saboru. Ako bi se slalo iz civilnog kuta, podržao bih to, iz vojnog ne.”

Naglasio je i da se ova tema koristi za sukob dva otprije poznata lica na političkoj sceni.

A na temu priuštivog stanovanja, što nije samo hrvatski nego i europski problem, istaknuo je da se treba napraviti strategija na najvišim razinama jer radi se o temi koju više nije moguće ignorirati.

