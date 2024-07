Božić: Novi GUP bit će brana nekontroliranoj gradnji

Podijeli :

Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba Nikša Božić razgovarao je u N1 studiju uživo s našim Ilijom Jandrićem, o novim izmjenama generalnog urbanističkog plana (GUP) u Zagrebu.

“Imali smo tri nova cilja pri osmišljanju novog GUP-a. To su javne potrebe i javni interes, Zagreb – zeleniji grad te unaprjeđenje prostornih kvaliteta kako bi se osigurao uravnoteženi prostorni razvoj”, izjavio je Božić, istaknuvši kako su planirane izmjene GUP-a usmjerene ka kvalitetnijem planiranju javnih sadržaja i prostora.

“Izmjene se planiraju u onim dijelovima grada u kojima nedostaje javnog sadržaja, jer takva društvena infrastruktura nije pratila izgradnju stambenog sadržaja. Također ih planiramo i u dijelovima grada u kojima anticipiramo da će doći do povećane stope stambene gradnje, kako bi prije nje mogli izgraditi mrežu javnih sadržaja”, dodao je Božić.

Zagreb – zeleniji grad

Božić je istaknuo kako smatra da je Zagreb jedna od najzelenijih metropola u Europi, no kako se novim GUP-om planiraju poboljšanja.

“Jedno od novih rješenja je izgradnja mreže novih parkova. Planirali smo površinu od 36 hektara za nove parkove, što slikovito odgovara površini dvadeset i jednog parka Stara Trešnjevka. To bi bilo raspoređeno po cijelom prostoru grada”, rekao je Božić.

Dodao je i kako je novim GUP-om predviđena bolja borba protiv utjecaja klimatskih promjena i to povećanjem postotka neizgrađenog zemljišnog terena kako ne bi dolazilo do problema preizgrađenosti.

Dio Zagreba za vikend bez tramvaja: ZET objavio obilazne pravce

Pitanje zelenih površina u Novom Zagrebu

“Strah od izgradnje potencijalne stambene izgradnje na zelenim površinama Novog Zagreba je neutemeljen. Upravo to je ono što smo nastojali zaštiti novim GUP-om”, istaknuo je Božić.

Pojasnio je kako će se zelene površine Novog Zagreba štititi od prekomjerne stambene gradnje, tako da će Grad na tim mjestima isključivo dopustiti izgradnju javnih i društvenih sadržaja uz moguće iznimke.

“Ovakav pristup do sada nije bila praksa. Prema novom GUP- ako se treba dograditi primjerice škola ili vrtić to može, a sve drugo, primjerice sadržaj stambene namjene isto može, ali pod uvjetom da se to provjeri urbanističkim planom uređenja. To znači da takav prijedlog na javnu raspravu. Novi GUP bit će brana nekontroliranoj gradnji. Do sada ste na temelju GUP-a, mogli graditi što god, ali to više neće biti tako”, rekao je Božić.

Izgorio poznati restoran u Zagrebu: “Jako je gadno bilo”

Kontroliranje izgradnje višestambenih zgrada

Božić je pojasnio kako se novim GUP-om planira na adekvatniji načini kontrolirati izgradnja višestambenih zgrada koje se grade na mjestima na kojima su se prije nalazile obiteljske kuće.

“Za područja takozvane niske gradnje, propisali smo obavezu donošenja detaljnijih planova gradnje te ćemo ih zaštitili novim pravilom po kojem će na ovim područjima biti dopuštena izgradnja niskokatnica s najviše tri stana”, pojasnio je Božić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Splitska policija traži ovog muškarca. Povezuju ga s napadom na policajca Osječanin za 9.500 eura pokušao kupiti sat na internetu. Prevaren je