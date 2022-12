Božićna drvca skuplja nego lani: Istražili smo kakav bor se najviše isplati

Podijeli :

Najljepši dan u godini sve je bliže. Još par dana do Badnjaka i velike odluke: koje božićno drvce odabrati? Prije nego krenete u kupnju važno je odlučiti koju vrstu želite: umjetno, svježe posađeno u tegli ili svježe rezano drvce, domaće ili iz uvoza, preko interneta ili uživo na ulicama. I ono što sve sigurno najviše zanima - po kojoj cijeni? Detalje smo istražili danas.

Priprema najljepšeg ukrasa za kuću – božićnog drveća na svakom koraku. A svi se pitaju kakvo, koje odabrati i za koliko? Miris pravog bora nekima je glavni razlog za kupnju.

Razgovarali smo s kupcima drveća koje smo danas sreli, neki od komentara su:

“U svakom slučaju prirodno mora biti, recimo ova norveška jela. Ali volim nešto da se osjeća miris, jer ako nema mirisa, nema ni Badnjaka ni Božića.”

“Pa jedno 180 do 2 metra, odnosno do 300 kuna.”

“Neću kupovat, evo vidite uzela sam grane.”

“Nordijska jela je ovo i 300 kuna svaki, negdje 2 metra ima u njemu.”

Obična drvca skuplja nego lani

Rezani bor smreke stoji od 80 do 200 kuna, silver od 100 do 250, a nordijska jela od 150 do 450 kuna. Bor u tegli bit će nešto skuplji.

Primjerice, rezana jelka od metar i sedamdeset košta 230 kuna, a ona u tegli 270 kuna.

Rast cijena je komentirao prodavač borova Marko Ljubopratović: “Prijevoz borova je skuplji zbog goriva, poskupjeli su preparati za tretiranje, skuplje se plaćaju ljudi koji to cijelu godinu obrađuju, ima posla oko borova, nije to samo posadit i on će niknut, treba se brinut za njega 7-8 godina.”

Drugi prodavač, Zvonimir Crnković pojašnjava: “Cijene ovise o veličini drvca, najskuplje je bilo 3 000 kuna, 4 i pol metra.”

Kupovina borova u rasadnicima

Ipak, postoji opcija kupnje borova u rasadnicima gdje možete proći jeftinije. Drvca domaćih uzgajivača koja se sijeku na dan prodaje, ili nekoliko dana prije, bolji su izbor od uvoznih koja stoje još od sredine studenog. Ove su godine najtraženije srebrne smreke silver i nordijske jelke.

Domaći uzgajivač borova Mario Beronek objasnio nam je kako se određuju cijene u rasadnicima: “Ovdje su cijene isključivo po metru visine ili dužnom metru, nordijska jela je 120 kuna po metru visine, a srebrna smreka silver je 100 kuna po metru visine. Znači silver od 2 metra je 200 kuna, nordijska jela je 240 od 2 metra.”

Unajmljivanje božićnog drvca

Možete se odlučiti i za nešto sasvim drugačije pa drvce unajmiti. Ekološki je, tvrde prodavači, prihvatljivije. “Borove rentamo žive, s korijenom u tegli, ljudi naruče s internet stranice drvce, odaberu visinu i vrstu drvca i mi ga dostavljamo na adresu. Nakon blagdana dolazimo po drvce i vraćamo ga u rasadnik.”

Svake se godine pitamo isto – kako bor sačuvati što dulje? “Kada dođete doma i donesete bor, stavite ga na neku srednju temperaturu u stubište recimo da se preko noći navikne na srednju temperaturu i onda ga unesete nakon noći u kuću pa mu neće opast iglice i ne stavljat blizu radijatora i oko peći”, savjetuju prodavači.

A savjetuje se i povremeno ga zaliti vodom. Tako će duže zadržat miris i iglice na broju.

