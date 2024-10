Božinović o odgovorima SOA-e premijeru Plenkoviću: “Ako je to neki novi običaj, onda idemo stvarati novi običaj”

Podijeli :

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjeluje je na Općem saboru HDZ-a u Šibeniku odakle je gostovao u Pregledu dana gdje je Iliji Radiću komentirao aktualna politička zbivanja.

Božinović se osvrnuo na odgovor SOA-e na pitanja premijera Andreja Plenkovića o tome imaju li saznanja da Vlada vodi veleizdajničku politiku.

“Znamo da je predsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost, Ranko Ostojić, postavio slično pitanje SOA-i pa ne znam jeste li na to pitanje dobili odgovor. Ako je to neki novi običaj, onda idemo stvarati novi običaj. SOA je odgovorila, a radi se optužbama koje se adresiraju HDZ-u godinama. Ako je netko htio zatvoriti neku priču, a to je pitanje je li Hrvatska članica NATO-a i želi li sudjelovati u NATO misijama”, rekao je.

O pomoći Ukrajini

Na pitanje je li ministar Gordan Grlić Radman izletio s izjavom da predsjednika RH financiraju Rusi, Božinović kaže da se on ogradio “kondicionalom”.

“Rekao je možda, a referirao se na činjenicu da predsjednik govori o tome da će on zaštiti hrvatske ljude. Zar drugi predsjednici ne štite svoje građane? Radi se o tome da smo mi nacionalnu sigurnost stavili u sustav kolektivne obrane NATO-a. Mi razgovaramo o tome treba li sudjelovati u logističkoj pomoći Ukrajini, a ako to ne želiš postavlja se pitanje zašto”, dodao je.

“Meni je najvažnije da vidimo sada kako će saborski zastupnici glasati o odluci poslati vojnike u NATO misiju. Stručnjake se namjerno isključuje iz ove rasprave da čujemo kakva je to misija”, naveo je Božinović.

Na ovom saboru HDZ-a trebalo se govoriti o kandidatima HDZ-a na lokalnim izborima. “Nećemo izaći s listom tako rano, mi imamo svoje kandidate, ali postoji nešto što se zove politička taktika. HDZ će pokriti sve lokalne jedinice i županije i pobijedit će na tim izborima”, rekao je.

Hoće li ti izbori utjecati na rekonstrukciju Vlade, Božinoviću nije htio razgovarati “u kondicionalu”.

Slučaj Dujić

Upitan hoće li Nedjeljko Dujić biti na ovom skupu u Šibeniku kaže da ne zna, a na pitanje vjeruje li policajki koja je prijavila njegovu kći, Annu Dujić, kaže da je bitno da sve bude po zakonu.

“Imamo slučaj koji je općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku riješilo na jedan način na temelju dokumenata koje je dostavila policija, no DORH je došao do drugog zaključka i povjerilo je predmet drugom općinskom odvjetništvu. Zbog transparentnosti i javne percepcije, sada će istragu raditi neka druga policijska uprava”, rekao je.

“Nisam razumio da je Dujić došao kod načelnika, nego je došao podnijeti prijavu zbog prijetnji. Pretpostavljam da se oni poznaju, nije Šibenik metropola, stoga nije neobično da se oni zovu prvim imenom”, dodao je.

Kaže da je policajka koja je prijavila Annu Dujić na godišnjem. “Bitno je da se sve raščisti i budite uvjereni da će tako biti”, zaključio je.

