Branko Kolarić o pojavi majmunskih boginja: “Obično to bude blaga bolest”

REUTERS/Lukas Barth/File Photo

Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Branko Kolarić bio je gost Mašenke Vukadinović u Novom danu gdje je komentirao pojavu majmunskih boginja, ospica kao i korone.

“Mi smo zadnju epidemijsku zabrinutost ove bolesti imali 2022. kad su se značajnije proširile majmunske boginje izvan Afrike. Imali smo 40-ak slučajeva u godinu i pol. Ovo je sada nova varijanta i nema je u Hrvatskoj”, rekao je Kolarić o majmunskim boginjama.

WHO: Majmunske boginje nisu novi covid, ne preporuča se masovno cijepljenje

“Bolest se prenosi bliskim kontaktom s čovjeka na čovjeka te kapljičnim putem. Povezana je s turizmom i putovanjima. Ja bih u ovom trenutku izbjegavao putovanja u centralnu Afriku gdje vlada epidemija”, savjetovao je Kolarić.

“Obično to bude blaga bolest. Traje tri do četiri tjedna i do tada osoba mora biti u izolaciji. Smrtnost je negdje oko tri posto. Cijepljenje se daje preventivno, na primjer ako netko putuje u centralnu Afriku ili ako je neko bio u kontaktu sa zaraženom osobom”, objasnio je Kolarić.

Sve više i korone

Komentirao je i sve veći broj oboljelih od koronavirusa.

“Za koronu je specifično da se javlja krajem ljeta. Prema zadnjem izvješću imamo 900 oboljelih. Pacijenti uglavnom imaju blažu kliničku sliku. Kako se događaju promjene klime tako se i zarazne bolesti mijenjaju od onog uobičajenog”, kaže Kolarić.

Epidemija ospica

U cijeloj Europi povećava se broj zaraženih od ospica, a Kolarić je odgovorio ima li to veze s necijepljenjem.

“Apsolutno ima veze. To je bolest koja je izrazito zarazna. Da bi se prekinuo epidemijski prijenos treba biti 95 posto ljudi procijepljeno odnosno imuno. U Zagrebu ove godine imamo četiri slučaja zaraženih tako da držimo situaciju pod kontrolom”, zaključio je.

