Sve manje djece u Hrvatskoj: Objavljeno koliko ih je rođeno lani

Ilustracija/Unsplash

Lani je u Hrvatskoj rođeno nešto manje od 34.000 djece među kojima je bilo više dječaka nego djevojčica te 1120 blizanaca, a najviše ih je došlo na svijet u ljeto, objavio je u petak Državni zavod za statistiku u povodu Svjetskog dana djece, 20. studenoga.

Od 33.883 djece koliko je rođeno prošle godine bilo je nešto više dječaka (50,9 posto) nego djevojčica (49,1 posto). Najviše djece rođeno je u srpnju (3063), a najmanje u travnju (2533).

Trideset i jedno dijete bile su trojke ili je u istom porođaju rođeno više djece.

Stopa nataliteta, koja se definira kao broj živorođenih na 1000 stanovnika, bila je 8,8. Na razini države broj se živorođene djece iz godine u godinu smanjuje, napominje DZS.

Gore od procjena: Lani rođeno 19 posto manje djece nego prije 10 godina

Gotovo sva djeca, 99,9 posto njih, rođena su u zdravstvenoj ustanovi.

Tri četvrtine djece rođeno je u braku, a izvanbračno bilo je 24,8 posto djece.

Prema Popisu, u Hrvatskoj su u 2021. ukupno bile 394.134 obitelji koje su imale barem jedno dijete mlađe od 18 godina. Od toga je gotovo polovica obitelji imalo jedno dijete mlađe od 18 godina, dok je 10.758 obitelji imalo četiri ili više djece mlađih od 18.

Udio osoba mlađih od 18 godina bio je 17 posto

Prema procjeni stanovništva sredinom 2022. udio djece tj. osoba mlađih od 18 godina starosti u Hrvatskoj je bio 17,3 posto.

U predškolskom odgoju je na početku pedagoške godine 2022./2023. sudjelovalo 147.888 djece. Na raspolaganju su im bila 1583 dječja vrtića, od kojih je 1195 bilo državnih, 330 privatnih, a 58 vjerskih, te 144 osnovnih škola, igraonica u knjižnici ili drugih ustanova ili udruga u kojima se odvija predškolski odgoj.

Prema dobi, 22 posto djece bilo je staro do tri godine, 37,4 posto bilo je u dobi od tri do pet godina, dok je najveći udio djece (40,6 posto) bio u dobi od pet do sedam ili više godina.

U Vinkovcima prošle godine rođeno 44 djece više nego 2020.

Redoviti program pohađala su 135.252 djeteta, u programu predškole bilo je 8487 djece, dok je 4149 djece pohađalo kraći program.

Na početku prošle školske godine ukupno je bilo 2065 osnovnih škola, koje je pohađalo 305.602 učenice i učenika te je bilo 31.153 učitelja u ekvivalentu pune zaposlenosti.

Na početku prošle školske godine ukupno su radile 743 srednje škole, koje je pohađalo 147.126 učenica i učenika. U srednjim školama radilo je 19.152 nastavnika.

U sezoni 2021./2022. u kazalištima je odigrano ukupno 5205 predstava za djecu i lutkarskih predstava, koje je uživo pogledalo gotovo pola milijuna posjetitelja.

Udio mlađih od 18 godina u broju korisnika narodnih knjižnica u 2022. iznosio je 42 posto. Ujedno je u ukupnim posjetima knjižničnim i radionicama čak 65 posto polaznika bilo mlađe od 18 godina.

