Butković o istrazi incidenata s trajektima Jadrolije: Moja je zadaća da osiguram neovisnu istragu

Podijeli :

Ministar prometa Oleg Butković stao je pred novinare nakon još jednog incidenta s padom rampe trajekta. U utorak popodne je, podsjetimo, pala rampa na trajektu Supetar.

Butković je razgovarajući s novinarima rekao kako još nema rezultate istrage o padu rampe na trajektu Lastovo u kojemu su ljetos život izgubile tri osobe.

“Još nije završena istraga. Kad budem imao konačno izvješće upravne istrage Ministarstva, moći ću reći nešto više. Meni je bitno da istraga bude neovisna, da nitko nema utjecaja na ljude koji provode istragu i to je moja zadaća kao ministra, da to osiguram”, kaže Butković.

Rezultati istrage Ministarstva: Za tragediju na Lastovu odgovoran je šef Jadrolinije Ne stišavaju se reakcije na dokumente iz istrage o Jadroliniji

“Kad budem imao potpisanu istragu, sigurno ću poduzeti korake koje sam dužan poduzeti. Ako postoji bilo čija odgovornost za ovu nesreću, poduzet ću odgovarajuće korake u tom trenutku”, nastavlja ministar.

Nije zadovoljan time što je u javnost dospio nacrt završnog izvješća o provedenoj upravnoj istrazi u predmetu pomorske nesreće broda Lastovo, koju je provela Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a prema kojemu je za nesreću odgovoran predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta.

“Tko god je to napravio, nije napravio korist da se sazna istina. Ja nemam uvid u nacrte niti on što Povjerenstvo radi. Kad stigne konačno izvješće ćemo vidjeti što dalje”, kaže Butković.

Što se tiče jučerašnjeg pada rampe na trajektu Supetar, Butković kaže: “Mi smo dužni, kada god dođe do pomorske nezgode, provesti upravnu istragu, bio veći li manji incident. I kod ovog slučaja jučer, opet su inspektori na terenu. I taj pad rampe jučer ukazuje na to da nešto sustavno nije dobro. Glavna istraga će pokazati postoje li u sustavu anomalije, nepravilnosti.” Ipak, Butković kaže kako nije moguće da ne postoji sustav upravljanja sigurnošću, da on mora postojati i biti implementiran.

Sa Soptom, kaže, nije razgovarao o nacrtu Izvješća koji se pojavio u javnosti. Na pitanje ima li Sopta i dalje potporu premijera koji ga je najprije zdušno branio u javnosti, a zatim je ta potpora utihnula, kaže: “Ne mogu ulaziti u te spekulacije, ne želim to komentirati. Držimo se procedura, principa, vidjet ćemo, kad bude konačno izvješće…”

“DORH provodi svoju istragu, naša istraga ne ispituje kaznenu odgovornost nego prekršajnu”, objasnio je ministar.

Što se tiče moguće smjene Davida Sopte, Butković kaže: “Pustite da dođemo do kraja, onda ćemo o tome razgovarati…”

Iskakanje vlaka kod Karlovca

Kod Karlovca je teretni vlak iskočio iz tračnica. Ministar kaže da je došlo do iskakanja teretnog vlaka koji je u vlasništvu privatne tvrtke te da je, prema prvim informacijama, došlo do tehničkog kvara na vlaku.

“Trenutno najvažnije da se normalizira promet”, poručio je ministar.

“Ako se dogodio tehnički kvar na vlaku privatne tvrtke, mislim da se ne događa baš često”, kaže Butković na pitanja događaju li se ovakve stvari često. Dodaje i da se u željeznicu trenutno ulaže oko 2 mlrd eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.