Butković o porezu na nekretnine: Nije svugdje isto imati drugu nekretninu, sve to uzimamo u obzir

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u obilasku je obnovljene pruge Zabok – Krapina.

U obilazak 16 kilometara duge dionice pruge, potpredsjednik Vlade i ministar Butković i predstavnici HŽ Infrastrukture te HŽ Putničkog prijevoza, krenuli su vlakom 3119 iz Krapine prema Zaboku. Podsjetimo, u sklopu projekta obnove dionice Zabok (isključivo) – Krapina (uključivo), koja se nalazi na regionalnoj pruzi Zabok – Đurmanec – državna granica, zamijenjene su tračnice i pragovi te je uređena podloga na 22 željezničko-cestovna prijelaza. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 15 milijuna eura.

Po dolasku u kolodvor Zabok, Butković je stao pred novinare.

Butković kaže kako je trenutno puno dionica pruga na kojima se radi. “Ovaj zajam, osigurali smo oko 900 milijuna eura, bit će iskorišten za obnavljanje oko 500 kilometara lokalnih i regionalnih pruga”, kaže Butković i najavljuje i obnovu pruge prema Stubici koja bi, prema njegovim riječima, trebala biti gotova tijekom 2025. godine.

“Drago mi je kad se realizira bilo koji projekt u infrastrukturi”, kaže Butković.

Rast cijena energetnata

Na pitanja o rastu cijena energetnata, Butković kaže kako je Vlada uz pomoć mjera držala cijene energenata na prihvatljivim razinama. “Sve mjere koje smo donosili, posebno kad smo šititili cijenu struje i plina, mislim da smo radili dobru stvar. Sad smo došli do toga da smo dio mjera ostavili na snazi. Doći će do 10 posto povećanja, ali ne vjerujem da će to, kad govorimo o cijeni plina, biti veliko opterećenje za hrvatske građane”, kaže i dodaje kako će Vlada, kao i uvijek, intervenirati ako bi došlo do naglog rasta inflacije.

Olakšice za kupnju stanova u novogradnji

Butković kaže kako je iz radi akcijski plan stambene politike. “Glavni cilj je povećati dostupnost stambenih jedinica, da se uredi dugoročni najam i da se ta nejednakost u dostupnosti stanova izjednači i da to bude prihvatljvo mladim ljudima. Porezna politika je dio onoga što će obuhvatiti taj plan. Smisao svega ovoga je omogućiti dostupnost stanovanja na bolji način nego što je to bilo do sada”, govori.

Govoreći o porezu na nekratnine kaže kako se ne uvodi ništa što u Hrvatskoj već ne postoji. “Nije svugdje isto imati drugu nekretninu. Sve to skupa uzimamo u obzir, rasprava još uvijek traje. Vidjet ćemo da se nađe najbolji balans, da to ne bude udar na građane. Već imamo porez na kuće na odmor, imamo i komunalnu naknadu. Bitno je da porez bude pravedan”, kaže Butković.

Istraga u Jadroliniji

Ministar kaže kako još traje istraga tragedije u Malom Lošinju. “Nemam informacija nikakvih i ne mogu ih imati. Istragu radi DORH, policija, čim budemo znali što se dogodilo, moći ćemo govoriti o odgovornosti bilo koga. Nemam dodatnih informacija. Sutra ćemo ići na saborski Odbor, razgovarat ćemo konstruktivno. Jadrolinija je prevažna za Hrvatsku”, naglašava ministar dodajući da se mora otvoreno razgovarati, ali i paziti da se ne ugrozi poslovanje Jadrolinije. Također je rekao da će sutra biti predložen novi predsjedik NO-a Jadrolnije.

Butković kaže i da se nikada nije ulagalo u luke više nego što se ulaže sada. O slučaju brodara koji je posljednjih dana u fokusu javnosti, Butković kaže ne može konkretno govoriti. “Jedno od najvećih ulaganja trenutno je u luke”, ponavlja. Dodaje da projekte izgradnje luka sa 85 posto financira EU. “Ne možemo izgraditi sve, ali nema luke gdje se ne gradi. To je povećalo sigurnost”, kaže Butković navodeći da ima puno projekata na kojima se trenutno radi.

