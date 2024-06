Ćipe o Ferrariju: Mislio sam da je to neki gost hotela. Ja to ne bih napravio, otišao sam kući Škodom

Podijeli :

Domovinski pokret u utorak ujutro održava sjednicu Predsjedništva na kojoj će se, najavili su, analizirati rezultati europskih izbora. Pri dolasku na sjednicu članove smo pitali što misle o potezu Stephena Bartulice koji je u izbornoj noći iz stožera otišao - crvenim Ferrarijem.

“Ja to nikad ne bih napravio, po meni to nije trebao napraviti. Nisam to ni znao, otišao sam doma oko pomoći. Vidio sam Ferrari, ja sam mislio da je to neki gost hotela. Otišao sam kući u sivoj CityGo maloj Škodi”, kaže Stipe Mlinarić Ćipe.

Na pitanja naše Anke Bilić Keserović je li ovaj potez naškodio stranci, Mlinarić odgovara da ne zna. “To će se vidjeti kasnije. Mislim da to nije trebalo”, kaže.

Radić: Ne provjeravamo mi tko se kako vozi

Pri dolasku na sjednicu Predsjedništva o Bartulici i crvenom Ferrariju pitali smo i dopredsjednika DP-a Marija Radića.

“Ne provjeravamo mi tko se kako vozi”, kaže on. Također je rekao da ne zna tko je vozio Bartulicu, a na daljnja pitanja novinara odgovaro je protupitanjima.

“Jeste se vi raspitivali i što ste saznali? To je to. Ne znam što je htio postići, zašto njega ne pitate? Ja mislim da je narod rekao…”, rekao je Radić novinarima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.