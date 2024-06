Danas istječe mandat desetero ustavnih sudaca. Oglasio se Šeparović

Podijeli :

Danas prestaje mandat za desetero ustavnih sudaca no oni ostaju na dužnosti još najdulje šest mjeseci, odnosno do izbora novih, što će po očekivanju predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića Sabor obaviti u ustavnom roku.

“Ustavni sud do tada će normalno funkcionirati. Suci kojima prestaje mandat ostaju na dužnosti do izbora novih, a najdulje do 7. prosinca. Očekujem da se izbor novih sudaca obavi u ustavnom roku”, izjavio je Hini Šeparović, jedan od trojice ustavih sudaca kojima mandat traje do iduće godine.

O isteku mandata većine ustavnih sudaca Šeparović je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića obavijestio još krajem prošle godine. No, ubrzo je postalo jasno da će imena novih sudaca morati usuglasiti novi saziv parlamenta.

Ustav propisuje da ukupno 13 ustavnih sudaca Sabor imenuje dvotrećinskom većinom, odnosno dogovorom vladajućih i oporbe, na način i u postupku propisanim ustavnim zakonom.

“Mandat suca Ustavnog suda traje osam godina, a produžuje se do stupanja na dužnost novog suca u slučaju da do njegova isteka novi sudac nije izabran ili nije stupio na dužnost, a iznimno najdulje do šest mjeseci”, stoji u Ustavu.

Za izbor potreban 101 zastupnički glas

Postupak kandidiranja i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor nadležan za Ustav koji raspisuje javni poziv, skuplja prijave i obavlja razgovore s onima kojima ispunjavaju uvjete.

Predloženi kandidati trebali bi biti iz reda istaknutih pravnika, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti, a mora ih biti više od broja potrebnih ustavnih sudaca koji se u konačnici biraju s najmanje 101 zastupničkim glasom.

Predsjednik Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Ivan Malenica izjavio je za Novu TV kako postoji mogućnost da poziv bude raspisan sljedeći tjedan. “Ali ostavit ćemo još neko vrijeme da vidimo kad ćemo raspisati taj poziv da bude transparentan”, kazao je Malenica.

U petak mandat završava ustavnim sucima Andreju Abramoviću, Ingrid Antičević Marinović, Snježani Bagić, Branku Brkiću, Mariju Jelušiću, Lovorki Kušan, Josipu Leki, Davorinu Mlakaru, Rajku Mlinariću i Miroslavu Šumanoviću. Uz Šeparovića do listopada 2025. redovni mandat traje Mati Arloviću i Goranu Selancu.

