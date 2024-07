Danas jako vruće, a nakon toga moglo bi biti problema. Stiglo upozorenje iz DHMZ-a

Podijeli :

U nedjelju većinom sunčano, često i oko 35 °C, ali popodne na sjeveru i zapadu nestabilno, uz moguće nevrijeme. Početkom novog tjedna jaka i olujna bura, na kopnu svježije.

Mogući pljuskovi s grmljavinom

U nedjelju na istoku Hrvatske pretežno sunčano. Potkraj dana i u noći, uz jak razvoj oblaka, uglavnom u zapadnoj Slavoniji mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, uz nestabilnosti naglo će okrenuti na sjeverni i pojačati. Ujutro još svježe, danju vruće, ponegdje i vrlo vruće, prognozira meteorologinja DHMZ-a Dunja Plačko-Vršnak za HRT.

I u središnjoj Hrvatskoj veći dio dana prevladavat će sunčano i vruće, do 34 °C. Kasno poslijepodne i osobito navečer, uz jači razvoj oblaka, ponajprije u Međimurju i Hrvatskom zagorju lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Uz pljuskove naglo će zapuhati jak, na udare i olujan sjeverni vjetar.

Prema večeri pljuskovi, mjestimice izraženiji, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj, ponajprije u Gorskom kotaru. No veći dio dana prevladavat će sunčano, ujutro i svježe, a danju vruće. Na sjevernom Jadranu sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a u noći će zapuhati jaka, podno Velebita na udare olujna bura.

Većinom sunčano i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će vrućina danju biti najizraženija. Uz more će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar pa bi se vrućina trebala lakše podnositi ili se osvježenje može potražiti u moru, čija je temperatura između 25 i 27 °C.

Sunčano i na jugu Hrvatske, uz slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar te more mirno ili malo valovito. Jutro toplo; najviša temperatura od 31 do 34 °C, u zaobalju malo viša.

Idućih dana manje vruće

Prvu polovinu tjedna na kopnu obilježit će pretežno sunčano i manje vruće vrijeme, a i jutra će postupno biti malo svježija.

Na Jadranu sunčano, ali vjetrovito, osobito do utorka, kada će puhati umjerena do jaka, na udare i olujna bura.

