N1 neslužbeno doznaje: DORH provodi izvide oko zemljišta koje su Kekini kupili u Istri

S obzirom na medijske napise, kako neslužbeno doznaje N1, Državno odvjetništvo (DORH) provodi izvide vezane uz zemljište u istarskom Momjanu koje su kupili Mile Kekin i Ivana Kekin.

Kekini su veći dio zemljišta, ukupne površine 412 kvadrata, kupili 2018. od grada Buje na javnom natječaju. Početna cijena koju je grad tražio bila je manja od 9 eura po kvadratu. Ivana Kekin i nije komentirala početak provođenja izvida.

Benčić: Sve oko njenog zemljišta čisto kao suza

Saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić održala je u nedjelju konferenciju za medije na kojoj je govorila o izvidima koje je DORH pokrenuo oko zemljišta koje su Ivana i Mile Kekin kupili u Istri.

“Znamo da je sve bilo čisto i iz tog razloga ove neslužbene najave izvida nas ne uznemiruju jer je sve oko njenog zemljišta čisto kao suza”, rekla je Benčić.

“Želim reći da ako je točno da je u nedjelju glavni državni odvjetnik odlučio pokrenuti izvide na temelju statusa Bujanca koji je svojevremeno bio osuđen jer je prostituke plaćao kokainom, ako je glavni državni odvjetnik to napravio na temelju tog statusa, tad je u vrlom kratkomm roku otkad je postao glavni državni odvjetnik napravio i puno više od onog što smo najavljivali u veljači. On se ovime, ako je to točno, izravno na temelju objave notornog Bujanca upleo u predsjedničku kampanju i to je nedopustivo u demokratskom društvu”, dodala je.

Benčić ističe da ova situacija sigurno nije slučajnost jer dolazi u paketu ogromnih napada na Ivanu Kekin i njenu obitelj.

“Nas zastrašiti neće”

Zastupnica je objasnila i zašto je bila tako nisam cijena zemljišta u Istri. “Samo oni koji su već imali čestice tamo su imali interes kupiti ga i tako se i pokazalo, jer prodavala su se dva, a kupilo se samo to jedno, drugo nije jer nikome ne može služiti za gradnju jer graditi ne možeš ako nemaš dodatnu česticu do ceste da bi imao tamo pristup, vrlo jednostavno tako da smo oko toga potpuno mirni. No, način, reakcija, u nedjelju, ako je ona točna, glavnog državnog odvjetnika, dokazuje sve što smo najavili da će Turudić raditi kao HDZ-ov dečko.”

Benčić je istaknula da ih to neće spriječiti u borbi protiv korupcije. “Nama je upućeno više poruka ne bi li nas se zastrašilo u borbi protiv ozbiljnog organiziranog kriminala i ozbiljne organizirane korupcije koja uvijek ima isti politički potpis, ali mi se ne damo zastrašiti jer mi smo u ovo ušli da se naša djeca za 15-20 godina ne bi morala time baviti. Nas zastrašiti neće niti Jelavići niti Plenkovići niti glavni državni odvjetnik jer se mi nemamo čega plašiti i to je temeljna razlika, a oni to ne mogu shvatiti.”

