Dani komunikacija: 150 izvođača, 70 programskih sadržaja, prvi put četiri dvorane i noćni razgovori

Podijeli :

Emica Elvedji/Pixsell

Dani komunikacija, iščekivani festival kreativnosti, komunikacija i tržišnog oglašavanja, samo što nije počeo, a organizatori su najavili bogatiji program nego ikada. Nove dvorane, novi predavači i novi formati – sve to možete pronaći u rovinjskom dizajn hotelu Lone od 11. do 14. travnja.

U festivalskom programu opet se očekuju svjetski stručnjaci na glavnoj pozornici, domaći komunikatori u opuštenom okruženju, produktivni razgovori te razmjene inovativnih ideja i novih znanja.

Više od 150 izvođača i 70 programskih sadržaja u 4 dvorane

Sudionike na festivalu, uz više od 150 izvođača, očekuje 70 programskih segmenata na svim festivalskim lokacijama, a digitalne teme, kreativnost u regiji, haloucinogeni AI, važne institucije, uspjesi, neuspjesi i kreativnost, od lokalnog do globalnog i komunikatorska perspektiva samo su neke od tema kojima će se ovom prilikom baviti komunikatori. Dani komunikacija poznati su po tome da izlaze izvan svih okvira: sudionike ove godine očekuju četiri dvorane – svima dobro poznati 360° stage dvorane AAA koji će ugostiti niz vodećih svjetskih imena struke, dvoranu BEE rezerviranu za najaktualnije teme, DK LLLounge, koji sudionicima i panelistima dopušta sjajnu interakciju u opuštenoj atmosferi i nova dvorana ŠŠŠumica powered by Addiko bank.

Mic Drop

Važan dio ovog nezaboravnog iskustva i odlične produkcije čine i iskusni voditelji središnje festivalske pozornice – od najavljivanja zvijezda glavnog programa do objave zvijezda strukovnih natjecanja koje svoju nagradu za najbolja marketinška ostvarenja dobivaju pod reflektorima glavne dvorane Hall AAA. Antonija Mandić već je dobro poznato lice dnevnog programa, neizostavna Ida Prester ove će ove godine voditi dodjelu nagrada IdejaX, Young Lions, Effie Croatia i MIXX Awards, a prvu će večer duo priznanja na dodjeli nagrada BalCannes za najbolje regionalne projekte podijeliti Galeb Nikačević Hasci-Jare i Lela Laković.

Ponoćni razgovori i vrhunski beatovi

Kada dnevni program završi, zabava ne prestaje jer je vrijeme za priznanja najboljima u domaćoj i regionalnoj industriji! A nakon dodjela nagrada nikako nije vrijeme za spavanje jer – the show must go on. O čemu će se razgovarati u glavnoj dvorani – i to nakon ponoći? Samo o krucijalnim temama, na tipično-netipične načine svojstvene DK zajednici. Na pozornicu će u najnovijem DK formatu Midnight Muttering: Too Late Insights izaći Oobah Butler i Micaela Mantegna, dok će za pitanja bez dlake na jeziku biti zadužen Galeb Nikačević Hasci-Jare, u tami i opuštenoj atmosferi, uz vibracije dobre glazbe koja dopire iz kluba.

Plan je sudionika večeri provesti i plešući: u četvrtak će sudionici adrenalin nakon zasluženih strukovnih priznanja moći potrošiti u klubu Lone, gdje će ih DJ Bizzo powered by INA provesti kroz glazbena desetljeća; u petak su za zabavu zaduženi DJ Felver, DJ Rea i DJ Leggiero powered by Antique, a festival će u trijumfalnom tonu zatvoriti party koji će DJ-irati festivalski headlineri: FUCK ENDINGS. LOVE HAPPY ENDINGS.

Ples, pokret i sunce

Za dane ispunjene predavanjima i panel-diskusijama sudionici će se moći pripremiti opuštajući se na jogi uz izlazak i zalazak sunca u prekrasnom ambijentu, a od ove godine i na dva sessiona posvećena fizičkoj pripremi za svakodnevne izazove: prvi je session posvećen vježbama disanja i opuštanja, dok je drugi kreiran posebno za duge uredske dane. A uz meditativne aktivnosti, potreban je i malo dinamičniji kardio: prvi put sudionici će, nakon dnevnih predavanja, uživati na afterpartyjima – i to ni više ni manje nego na osunčanoj plaži uz glazbu i Schweppes.

Vremena je još malo – svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kad je najbolje konzumirati med? Postoji razlika ako ga jedete ujutro ili navečer HDZ prikupio najviše donacija, a Možemo najviše donatora: Plenković posramio protukandidate