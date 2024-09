N1 DEBATA / Sijevale optužbe uoči izbora u SDP-u: “Šalabahteri će nas uništiti!”

Hajdaš Dončić: Pantovčak i Milanović ne utječu na stranačke procese u SDP-u. Ovo će Milanoviću biti zadnji mandat i SSDP će morati novog kandidata.

Mrsić: Mogu se samo nasmijati, jasno je da Milanović ima utjecaj na SDP, moćna je politička figura... Moj stav je da se odluke koje se donose u SDP-u moraju se donositi od članova prema vrhu i moraju se donositi na Ibleru, a ne na Pantovčaku ili Markovom trgu.

Kešer: Odnos ne može biti prekinut, , on je naš kandidat za predsjednika. Ali, stranka mora imati jasne programe i oni se mogu preklapati s mišljenjem Milanovića u jednom dijelu.

Major: Definitivno sam priznala sve zasluge Milanoviću, a s druge strane on je izdao i kroz svoju vladu, ideje i ideale socijaldemokracije i to se potvrdilo u ovom mandatu. Ovo je prilika i SDP-u i Milanoviću da pokažu pravo lice.

Paunović: Mislim da Milanović ima i dalje utjecaja u stranci, ne presudnog, ali mislim da je to normalno jer je osvojio jedan od najvećih broj mandata.

REPLIKE:

Mrsić: Graditi kampanju na kritici Milanoviću je ok, ali mislim da 80% stranke podržava Milanovića. Znam kako stranka diše, ona je iza Milanovića.

Kešer: Ono što je GO dobro napravio jest da su dali podršku Milanoviću. Sanja, kad bi sada išli preispitivati odluku, to žele suparnici, da Milanović ostane na vjetru, ali on ne može ostati sam, on je socijaldemokrati i vodio je našu vladu. Ovo što ti govoriš je politički nemudro i opasno. On je naš kandidat koji treba pobijediti u prvom krugu!

Major: Niste me uspjeli uvjeriti da je sve to opravdano. Nisam gradila kampanju na kritici Milanovića nego socijaldemokratizaciji SDP-a. Zaista sam uvjerena da SDP nije trebao dati podršku, trebalo se pričekati novi saziv.

Hajdaš Dončić: Milanović je kandidat SDP-a i jedina brana da HDZ ne okupira sve insitucije.